Blue Jackets at Wild

BLUE JACKETS (2-2-0) at WILD (2-2-0)

8 p.m. ET; BSWI, BSN, BSOH

Blue Jackets projected lineup

Adam Fantilli -- Boone Jenner -- Alexandre Texier

Johnny Gaudreau -- Cole Sillinger -- Kirill Marchenko

Kent Johnson -- Mathieu Olivier -- Emil Bemstrom

Jack Roslovic -- Sean Kuraly -- Justin Danforth

Zach Werenski -- Damon Severson

Ivan Provorov -- David Jiricek

Jake Bean -- Erik Gudbranson

Elvis Merzlikins

Spencer Martin

Scratched: Andrew Peeke, Adam Boqvist, Liam Foudy

Injured: Jordan Dumais (upper body), Yegor Chinakhov (back), Daniil Tarasov (knee), Patrik Laine (upper body)

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Ryan Hartman -- Mats Zuccarello

Marcus Johansson -- Joel Eriksson -- Patrick Maroon

Marcus Foligno -- Marco Rossi -- Frederick Gaudreau

Brandon Duhaime -- Connor Dewar -- Sammy Walker

Jonas Brodin -- Brock Faber

Jacob Middleton -- Dakota Mermis

Jon Merrill -- Calen Addison

Filip Gustavsson

Marc-Andre Fleury

Scratched: None

Injured: Matthew Boldy (upper body), Alex Goligoski (lower body), Mason Shaw (ACL), Jared Spurgeon (upper body)

Status report

Neither team held a morning skate. ... Laine is day to day with an upper-body injury sustained late in a 3-1 loss to the Calgary Flames on Friday on a hit from Flames defenseman Rasmus Andersson. ... Merzlikins is expected to start after missing the two games with an illness. ... Spurgeon and Boldy are each skating on their own and remain week to week.