Blue Jackets at Blackhawks 

BLUE JACKETS (19-30-10) at BLACKHAWKS (15-40-5)

8 p.m. ET; BSOH, NBCSCH

Blue Jackets projected lineup

Johnny Gaudreau -- Boone Jenner -- Jack Roslovic

Yegor Chinakhov -- Dmitri Voronkov -- Kirill Marchenko

Alexandre Texier -- Cole Sillinger -- Alex Nylander

Justin Danforth -- Sean Kuraly -- Mathieu Olivier

Zach Werenski -- Adam Boqvist

Ivan Provorov -- Damon Severson

Jake Bean -- Erik Gudbranson

Elvis Merzlikins

Daniil Tarasov

Scratched: Andrew Peeke

Injured: Adam Fantilli (calf), Patrik Laine (upper body), Kent Johnson (upper body)

Blackhawks projected lineup

Ryan Donato -- Connor Bedard -- Phillip Kurashev

Colin Blackwell -- Jason Dickinson -- Joey Anderson

Nick Foligno -- Tyler Johnson -- Taylor Raddysh

Boris Katchouk -- Anthony Beauvillier -- Reese Johnson

Alex Vlasic -- Seth Jones

Kevin Korchinski -- Jaycob Megna

Isaak Phillips -- Louis Crevier

Arvid Soderblom

Petr Mrazek

Scratched: Zach Sanford, Jarred Tinordi, MacKenzie Entwistle

Injured: Andreas Athanasiou (groin), Connor Murphy (lower body)

Status report

Merzlikins will start after Tarasov made 29 saves in a 4-2 loss to the Carolina Hurricanes on Thursday … Tinordi, a defenseman, will not play for maintenance reasons, Blackhawks coach Luke Richardson said. ... Soderblom will start after Mrazek started the past three games.