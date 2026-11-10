Avalanche at Maple Leafs projected lineups

AVALANCHE (10-6-2) AT MAPLE LEAFS (8-9-2)

7 p.m. ET; TVAS, TSN4, ALT

Avalanche projected lineup

Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas

Gabriel Landeskog -- Nazem Kadri -- Nicolas Roy

Jaden Schwartz -- Brock Nelson -- T.J. Hughes

Parker Kelly -- Fedor Svechkov -- Logan O'Connor

Brett Kulak -- Cale Makar

Devon Toews -- Sam Malinski

Noah Juulsen -- Brent Burns

Mackenzie Blackwood

Scott Wedgewood

Scratched: None

Injured: Zachary L'Heureux (upper body), Josh Manson (lower body)

Maple Leafs projected lineup

Easton Cowan -- Auston Matthews -- Jack Roslovic

Ryan Tverberg -- John Tavares -- William Nylander

Dakota Joshua -- Nick Paul -- Gavin McKenna

Brandon Duhaime -- Teddy Blueger -- Zack MacEwen

Oliver Ekman-Larsson -- Chris Tanev

Jake McCabe -- Darren Raddysh

Dakota Mermis -- Troy Stecher

Sergei Bobrovsky

Anthony Stolarz

Scratched: Cole McWard

Injured: Max Domi (undisclosed), Kirill Marchenko (lower body), Marshall Rifai (lower body), Nick Blankenburg (upper body), Jack Roslovic (lower body), Morgan Rielly (lower body), Colton Sissons (lower body)

Status report

Makar will play despite leaving practice early Sunday for precautionary reasons. ... Tverberg will play after he was recalled from Toronto of the American Hockey League. ... Rielly, a defenseman, is day to day. ... Sissons, a forward, is week to week. ... Tanev will return after missing a 4-0 loss to the New Jersey Devils on Sunday for load management.