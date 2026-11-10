Avalanche at Maple Leafs projected lineups

AVALANCHE (10-6-2) AT MAPLE LEAFS (8-9-2)
7 p.m. ET; TVAS, TSN4, ALT
Avalanche projected lineup
Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas
Gabriel Landeskog -- Nazem Kadri -- Nicolas Roy
Jaden Schwartz -- Brock Nelson -- T.J. Hughes
Parker Kelly -- Fedor Svechkov -- Logan O'Connor
Brett Kulak -- Cale Makar
Devon Toews -- Sam Malinski
Noah Juulsen -- Brent Burns
Mackenzie Blackwood
Scott Wedgewood
Scratched: None
Injured: Zachary L'Heureux (upper body), Josh Manson (lower body)
Maple Leafs projected lineup
Easton Cowan -- Auston Matthews -- Jack Roslovic
Ryan Tverberg -- John Tavares -- William Nylander
Dakota Joshua -- Nick Paul -- Gavin McKenna
Brandon Duhaime -- Teddy Blueger -- Zack MacEwen
Oliver Ekman-Larsson -- Chris Tanev
Jake McCabe -- Darren Raddysh
Dakota Mermis -- Troy Stecher
Sergei Bobrovsky
Anthony Stolarz
Scratched: Cole McWard
Injured: Max Domi (undisclosed), Kirill Marchenko (lower body), Marshall Rifai (lower body), Nick Blankenburg (upper body), Jack Roslovic (lower body), Morgan Rielly (lower body), Colton Sissons (lower body)
Status report
Makar will play despite leaving practice early Sunday for precautionary reasons. ... Tverberg will play after he was recalled from Toronto of the American Hockey League. ... Rielly, a defenseman, is day to day. ... Sissons, a forward, is week to week. ... Tanev will return after missing a 4-0 loss to the New Jersey Devils on Sunday for load management.