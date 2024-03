Avalanche at Blues

AVALANCHE (43-20-5) at BLUES (36-29-3)

8 p.m. ET; BSMW, ALT2

Avalanche projected lineup

Valeri Nichushkin -- Nathan MacKinnon -- Mikko Rantanen

Artturi Lehkonen -- Casey Mittelstadt -- Jonathan Drouin

Miles Wood -- Ross Colton -- Zach Parise

Brandon Duhaime -- Andrew Cogliano -- Yakov Trenin

Devon Toews -- Cale Makar

Samuel Girard -- Josh Manson

Jack Johnson -- Sean Walker

Justus Annunen

Alexandar Georgiev

Scratched: Caleb Jones, Joel Kiviranta

Injured: Logan O’Connor (hip)

Blues projected lineup

Brayden Schenn -- Robert Thomas -- Jordan Kyrou

Brandon Saad -- Pavel Buchnevich -- Jake Neighbours

Zack Bolduc -- Kevin Hayes -- Kasperi Kapanen

Alexey Toropchenko -- Oskar Sundqvist -- Nathan Walker

Nick Leddy -- Colton Parayko

Torey Krug -- Matthew Kessel

Scott Perunovich -- Justin Faulk

Jordan Binnington

Joel Hofer

Scratched: Marco Scandella, Sammy Blais, Nikita Alexandrov, Tyler Tucker, Zach Dean

Injured: None

Status report

Annunen will start for the second time in six games. … Saad and Bolduc will swap spots among the forward lines.