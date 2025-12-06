Avalanche at Flyers projected lineups

AVALANCHE (20-2-6) at FLYERS (15-8-3)

1 p.m. ET; NHLN, NBCSP, ALT, SN, TVAS

Avalanche projected lineup

Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas

Valeri Nichushkin -- Brock Nelson -- Gabriel Landeskog

Parker Kelly -- Jack Drury -- Victor Olofsson

Ross Colton -- Zakhar Bardakov -- Joel Kiviranta

Devon Toews -- Cale Makar

Josh Manson -- Brent Burns

Samuel Girard -- Sam Malinski

Trent Miner

Mackenzie Blackwood

Scratched: Ilya Solovyov

Injured: Scott Wedgewood (back), Gavin Brindley (lower body), Logan O'Connor (hip surgery)

Flyers projected lineup

Matvei Michkov -- Sean Couturier -- Owen Tippett

Trevor Zegras -- Christian Dvorak -- Travis Konecny

Nikita Grebenkin -- Noah Cates -- Bobby Brink

Nicolas Deslauriers -- Rodrigo Abols -- Garnet Hathaway

Nick Seeler -- Travis Sanheim

Emil Andrae -- Jamie Drysdale

Egor Zamula -- Noah Juulsen

Dan Vladar

Samuel Ersson

Scratched: Noah Juulsen, Carl Grundstrom

Injured: Rasmus Ristolainen (triceps), Tyson Foerster (upper body), Cam York (upper body)

Status report

Miner could start after Blackwood made 24 saves in the Avalanche’s 3-2 overtime win at the New York Rangers on Saturday. ... York did not practice Saturday, but Flyers coach Rick Tocchet said the defenseman is a "slight option" to play. ... Ristolainen practiced Saturday in a noncontact jersey; Tocchet said the defenseman is getting closer to making his season debut.