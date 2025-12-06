Avalanche at Flyers projected lineups

AVALANCHE (20-2-6) at FLYERS (15-8-3)
1 p.m. ET; NHLN, NBCSP, ALT, SN, TVAS
Avalanche projected lineup
Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas
Valeri Nichushkin -- Brock Nelson -- Gabriel Landeskog
Parker Kelly -- Jack Drury -- Victor Olofsson
Ross Colton -- Zakhar Bardakov -- Joel Kiviranta
Devon Toews -- Cale Makar
Josh Manson -- Brent Burns
Samuel Girard -- Sam Malinski
Trent Miner
Mackenzie Blackwood
Scratched: Ilya Solovyov
Injured: Scott Wedgewood (back), Gavin Brindley (lower body), Logan O'Connor (hip surgery)
Flyers projected lineup
Matvei Michkov -- Sean Couturier -- Owen Tippett
Trevor Zegras -- Christian Dvorak -- Travis Konecny
Nikita Grebenkin -- Noah Cates -- Bobby Brink
Nicolas Deslauriers -- Rodrigo Abols -- Garnet Hathaway
Nick Seeler -- Travis Sanheim
Emil Andrae -- Jamie Drysdale
Egor Zamula -- Noah Juulsen
Dan Vladar
Samuel Ersson
Scratched: Noah Juulsen, Carl Grundstrom
Injured: Rasmus Ristolainen (triceps), Tyson Foerster (upper body), Cam York (upper body)
Status report
Miner could start after Blackwood made 24 saves in the Avalanche’s 3-2 overtime win at the New York Rangers on Saturday. ... York did not practice Saturday, but Flyers coach Rick Tocchet said the defenseman is a "slight option" to play. ... Ristolainen practiced Saturday in a noncontact jersey; Tocchet said the defenseman is getting closer to making his season debut.