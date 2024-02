Avalanche at Rangers 

AVALANCHE (32-14-3) at RANGERS (30-16-3)

7 p.m. ET; MSG, ALT

Avalanche projected lineup

Jonathan Drouin -- Nathan MacKinnon -- Mikko Rantanen

Zach Parise -- Ryan Johansen -- Artturi Lehkonen

Miles Wood -- Ross Colton -- Logan O'Connor

Andrew Cogliano -- Fredrik Olofsson -- Joel Kiviranta

Devon Toews -- Cale Makar

Samuel Girard -- Josh Manson

Bowen Byram -- Jack Johnson

Alexandar Georgiev

Justus Annunen

Scratched: Caleb Jones, Kurtis MacDermid

Injured: None

Rangers projected lineup

Chris Kreider -- Mika Zibanejad -- Blake Wheeler

Artemi Panarin -- Vincent Trocheck -- Alexis Lafreniere

Will Cuylle -- Jonny Brodzinski -- Kaapo Kakko

Jimmy Vesey -- Barclay Goodrow -- Tyler Pitlick

Ryan Lindgren -- Adam Fox

K'Andre Miller -- Braden Schneider

Zac Jones -- Erik Gustafsson

Jonathan Quick

Igor Shesterkin

Scratched: Jake Leschyshyn, Connor Mackey

Injured: None

Suspended: Jacob Trouba

Status report

Parise will make his Avalanche debut. He signed a one-year contract Jan. 26. … Trouba will serve the second game of a two-game suspension the defenseman received from the NHL Department of Player Safety for elbowing Vegas Golden Knights forward Pavel Dorofeyev in a game Jan. 26.