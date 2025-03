Avalanche at Canadiens projected lineups

AVALANCHE (42-25-3) at CANADIENS (33-27-8)

7 p.m. ET; TVAS, CITY, SNE, ALT, KTVD

Avalanche projected lineup

Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas

Jonathan Drouin -- Brock Nelson -- Valeri Nichushkin

Joel Kiviranta -- Charlie Coyle -- Ross Colton

Miles Wood -- Jack Drury -- Jimmy Vesey

Devon Toews -- Cale Makar

Ryan Lindgren -- Sam Malinski

Keaton Middleton -- Erik Johnson

Mackenzie Blackwood

Scott Wedgewood

Scratched: Parker Kelly, Logan O’Connor

Injured: Samuel Girard (lower body), Josh Manson (upper body), Gabriel Landeskog (knee), Tucker Poolman (head)

Canadiens projected lineup

Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Juraj Slafkovsky

Joshua Roy -- Alex Newhook -- Patrik Laine

Josh Anderson -- Christian Dvorak -- Brendan Gallagher

Emil Heineman -- Jake Evans -- Joel Armia

Mike Matheson -- Alexandre Carrier

Jayden Struble -- Lane Hutson

Arber Xhekaj -- David Savard

Sam Montembeault

Jakub Dobes

Scratched: Michael Pezzetta

Injured: Kaiden Guhle (lacerated quadricep muscle)

Status report

Girard, a defenseman, will miss a second straight game. … Guhle took part in the Canadiens morning skate wearing a no-contact jersey; the defenseman has not played since Jan. 28.