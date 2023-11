Avalanche at Wild

AVALANCHE (12-5-0) at WILD (5-8-4)

8:30 p.m. ET; MAX, TNT, TVAS

Avalanche projected lineup

Valeri Nichushkin -- Nathan MacKinnon -- Mikko Rantanen

Jonathan Drouin -- Ryan Johansen -- Tomas Tatar

Miles Wood -- Ross Colton -- Riley Tufte

Andrew Cogliano -- Fredrik Olofsson -- Joel Kiviranta

Devon Toews -- Cale Makar

Bowen Byram -- Josh Manson

Jack Johnson -- Caleb Jones

Alexandar Georgiev

Ivan Prosvetov

Scratched: Kurtis MacDermid, Samuel Girard

Injured: Artturi Lehkonen (upper body), Logan O'Connor (lower body)

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Marco Rossi -- Mats Zuccarello

Marcus Johansson -- Freddy Gaudreau -- Matt Boldy

Marcus Foligno -- Joel Eriksson Ek -- Ryan Hartman

Brandon Duhaime -- Connor Dewar -- Pat Maroon

Jake Middleton -- Jared Spurgeon

Jonas Brodin -- Brock Faber

Jon Merrill -- Zach Bogosian

Filip Gustavsson

Marc-Andre Fleury

Scratched: None

Injured: Alex Goligoski (lower body)

Status report

MacKinnon did not take part in the Avalanche morning skate Friday but coach Jared Bednear said he will play. ... Gustavsson will start after Fleury made 21 saves in a 4-3 overtime loss to the Toronto Maple Leafs on Oct. 19.

The Wild placed forward Vinni Lettieri on waivers for reassignment to Iowa of the American Hockey League on Thursday. … Defenseman Dakota Mermis was sent to Iowa.