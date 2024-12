Avalanche at Red Wings projected lineups

AVALANCHE (14-13-0) at RED WINGS (10-12-4)

7 pm ET; FDSNDETX, ALT

Avalanche projected lineup

Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Mikko Rantanen

Ross Colton -- Casey Mittelstadt -- Valeri Nichushkin

Joel Kiviranta -- Ivan Ivan -- Logan O'Connor

Nikolai Kovalenko -- Parker Kelly -- Chris Wagner

Devon Toews -- Cale Makar

Samuel Girard -- Sam Malinski

Calvin de Haan -- John Ludvig

Alexandar Georgiev

Scott Wedgewood

Scratched: Keaton Middleton, Nikita Prishchepov

Injured: Josh Manson (upper body), Jonathan Drouin (upper body), Oliver Kylington (undisclosed), Gabriel Landeskog (knee), Tucker Poolman (head), Miles Wood (upper body)

Red Wings projected lineup

Michael Rasmussen -- Dylan Larkin -- Lucas Raymond

Patrick Kane -- J.T. Compher -- Alex DeBrincat

Joe Veleno -- Andrew Copp -- Tyler Motte

Vladimir Tarasenko -- Marco Kasper -- Jonatan Berggren

Simon Edvinsson -- Moritz Seider

Ben Chiarot -- Jeff Petry

Erik Gustafsson -- Justin Holl

Ville Husso

Sebastian Cossa

Scratched: Albert Johansson, Christian Fischer

Injured: Cam Talbot (lower body), Alex Lyon (lower body)

Status report

Colton will return to the lineup after missing 17 games with a broken foot. … Red Wings coach Derek Lalonde said goalies Talbot and Lyon will each miss at least two more games.