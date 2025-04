Avalanche at Blackhawks projected lineups

AVALANCHE (45-26-4) at BLACKHAWKS (21-44-9)

9:30 p.m. ET; MAX, truTV, TNT, ALT2, SN1, TVAS

Avalanche projected lineup

Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Jonathan Drouin

Valeri Nichushkin -- Brock Nelson -- Martin Necas

Joel Kiviranta -- Charlie Coyle -- Ross Colton

Parker Kelly -- Jack Drury -- Logan O’Connor

Devon Toews -- Cale Makar

Ryan Lindgren -- Sam Malinski

Erik Johnson – Keaton Middleton

Scott Wedgewood

Mackenzie Blackwood

Scratched: Miles Wood, Kevin Mandolese, Samuel Girard, Jimmy Vesey

Injured: Josh Manson (upper-body injury), Gabriel Landeskog (knee), Tucker Poolman (head)

Blackhawks projected lineup

Ryan Donato -- Connor Bedard -- Ilya Mikheyev

Teuvo Teravainen -- Frank Nazar -- Tyler Bertuzzi

Landon Slaggert -- Oliver Moore -- Lukas Reichel

Nick Foligno -- Joe Veleno -- Patrick Maroon

Alex Vlasic -- Sam Rinzel

Wyatt Kaiser -- Artyom Levshunov

Ethan Del Mastro -- Connor Murphy

Spencer Knight

Arvid Soderblom

Scratched: TJ Brodie, Louis Crevier, Philipp Kurashev, Kevin Korchinski

Injured: Laurent Brossoit (knee), Colton Dach (elbow), Alec Martinez (hip), Jason Dickinson (wrist)

Status report

Kiviranta returns to the Avalanche lineup after missing three games because of a lower-body injury …. The Avalanche recalled Mandolose, a goalie, from Colorado of the American Hockey League … The Blackhawks held an optional morning skate.