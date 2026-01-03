Avalanche at Hurricanes projected lineups

By NHL.com
@NHLMedia

AVALANCHE (30-2-7) at HURRICANES (24-13-3)

7 p.m. ET; FDSNSO, ALT

Avalanche projected lineup

Gabriel Landeskog -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas

Artturi Lehkonen -- Brock Nelson -- Valeri Nichushkin

Ross Colton -- Jack Drury -- Victor Olofsson

Zakhar Bardakov -- Parker Kelly -- Gavin Brindley

Devon Toews -- Cale Makar

Josh Manson -- Brent Burns

Samuel Girard -- Sam Malinski

Scott Wedgewood

Trent Miner

Scratched: Ilya Solovyov, Taylor Makar

Injured: Mackenzie Blackwood (lower body), Joel Kiviranta (lower body), Logan O’Connor (hip surgery)

Hurricanes projected lineup

Nikolaj Ehlers -- Sebastian Aho -- Andrei Svechnikov

Eric Robinson -- Logan Stankoven -- Jackson Blake

William Carrier -- Jordan Staal -- Jordan Martinook

Taylor Hall -- Mark Jankowski -- Jesperi Kotkaniemi

Alexander Nikishin -- Sean Walker

K’Andre Miller -- Jalen Chatfield

Mike Reilly -- Joel Nystrom

Frederik Andersen

Brandon Bussi

Scratched: Gavin Bayreuther, Noah Philp

Injured: Seth Jarvis (upper body), Jaccob Slavin (upper body), Pyotr Kochetkov (lower body), Shayne Gostisbehere (undisclosed)

Status report

Neither team held a morning skate Saturday. … Blackwood, a goalie, was placed on injured reserve Friday retroactive to Wednesday. … Miner and Taylor Makar, a forward, each was recalled from Colorado of the American Hockey League on Friday.

