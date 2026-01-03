Avalanche at Hurricanes projected lineups

AVALANCHE (30-2-7) at HURRICANES (24-13-3)
7 p.m. ET; FDSNSO, ALT
Avalanche projected lineup
Gabriel Landeskog -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas
Artturi Lehkonen -- Brock Nelson -- Valeri Nichushkin
Ross Colton -- Jack Drury -- Victor Olofsson
Zakhar Bardakov -- Parker Kelly -- Gavin Brindley
Devon Toews -- Cale Makar
Josh Manson -- Brent Burns
Samuel Girard -- Sam Malinski
Scott Wedgewood
Trent Miner
Scratched: Ilya Solovyov, Taylor Makar
Injured: Mackenzie Blackwood (lower body), Joel Kiviranta (lower body), Logan O’Connor (hip surgery)
Hurricanes projected lineup
Nikolaj Ehlers -- Sebastian Aho -- Andrei Svechnikov
Eric Robinson -- Logan Stankoven -- Jackson Blake
William Carrier -- Jordan Staal -- Jordan Martinook
Taylor Hall -- Mark Jankowski -- Jesperi Kotkaniemi
Alexander Nikishin -- Sean Walker
K’Andre Miller -- Jalen Chatfield
Mike Reilly -- Joel Nystrom
Frederik Andersen
Brandon Bussi
Scratched: Gavin Bayreuther, Noah Philp
Injured: Seth Jarvis (upper body), Jaccob Slavin (upper body), Pyotr Kochetkov (lower body), Shayne Gostisbehere (undisclosed)
Status report
Neither team held a morning skate Saturday. … Blackwood, a goalie, was placed on injured reserve Friday retroactive to Wednesday. … Miner and Taylor Makar, a forward, each was recalled from Colorado of the American Hockey League on Friday.