Avalanche at Predators

AVALANCHE (11-5-0) at PREDATORS (6-10-0)

8 p.m. ET; BSSO, ALT

Avalanche projected lineup

Valeri Nichushkin -- Nathan MacKinnon -- Mikko Rantanen

Jonathan Drouin -- Ryan Johansen -- Tomas Tatar

Miles Wood -- Ross Colton -- Logan O'Connor

Andrew Cogliano -- Fredrik Olofsson -- Joel Kiviranta

Devon Toews -- Cale Makar

Bowen Byram -- Samuel Girard

Jack Johnson -- Josh Manson

Alexandar Georgiev

Ivan Prosvetov

Scratched: Kurtis MacDermid, Jack Ahcan, Caleb Jones

Injured: Artturi Lehkonen (upper body)

Predators projected lineup

Filip Forsberg -- Ryan O'Reilly -- Gustav Nyquist

Juuso Parssinen -- Cody Glass -- Kiefer Sherwood

Yakov Trenin -- Colton Sissons -- Liam Foudy

Cole Smith -- Michael McCarron -- Philip Tomasino

Roman Josi -- Dante Fabbro

Jeremy Lauzon -- Alexandre Carrier

Spencer Stastney -- Tyson Barrie

Juuse Saros

Kevin Lankinen

Scratched: Luke Evangelista

Injured: Luke Schenn (lower body), Ryan McDonagh (lower body), Tommy Novak (upper body)

Status report

Avalanche coach Jared Bednar said there is a chance Manson could play after missing three games because of an upper-body injury. … Schenn and McDonagh each participated in the morning skate but neither defenseman will play. Schenn will miss his 16th straight game since being injured Oct. 10. McDonagh, out since Nov. 2, will miss his seventh straight game.