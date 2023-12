Avalanche at Ducks

AVALANCHE (15-6-1) at DUCKS (9-14-0)

10 p.m. ET; BSSD, BSSC, ALT2

Avalanche projected lineup

Valeri Nichushkin -- Nathan MacKinnon -- Mikko Rantanen

Tomas Tatar -- Ryan Johansen -- Jonathan Drouin

Miles Wood -- Ross Colton -- Logan O'Connor

Andrew Cogliano -- Fredrik Olofsson -- Joel Kiviranta

Devon Toews -- Cale Makar

Bowen Byram -- Josh Manson

Jack Johnson -- Caleb Jones

Ivan Prosvetov

Alexandar Georgiev

Scratched: Samuel Girard (personal), Kurtis MacDermid, Sam Malinski

Injured: Arturri Lehkonen (upper body)

Ducks projected lineup

Alex Killorn -- Leo Carlsson -- Troy Terry

Frank Vatrano -- Mason McTavish -- Ryan Strome

Brock McGinn -- Adam Henrique -- Brett Leason

Max Jones -- Benoit-Olivier Groulx -- Sam Carrick

Cam Fowler -- Jackson LaCombe

Pavel Mintyukov -- Ilya Lyubushkin

Urho Vaakanainen -- Radko Gudas

John Gibson

Lukas Dostal

Scratched: Jakob Silfverberg, Ross Johnston, Tristan Luneau

Injured: Trevor Zegras (lower body), Jamie Drysdale (lower body), Isac Lundestrom (Achilles)

Status report

Prosvetov will start, with Georgiev set to start at the Los Angeles Kings on Sunday. ... Silfverberg, a forward, will be a healthy scratch for the first time this season and Groulx will return to the lineup. ... Luneau, a rookie defenseman, will come out of the lineup after two straight appearances and Vaakanainen will return after sitting out a 5-4 loss to the Washington Capitals on Thursday. ... Gibson will make his seventh start in eight games.