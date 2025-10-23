Blackhawks at Lightning projected lineups

BLACKHAWKS (3-2-2) at LIGHTNING (1-3-2)
6:45 p.m. ET; HULU, ESPN+
Blackhawks projected lineup
Lukas Reichel-- Connor Bedard -- Tyler Bertuzzi
Teuvo Teravainen -- Frank Nazar -- Ilya Mikheyev
Ryan Greene -- Colton Dach -- Nick Foligno
Landon Slaggert --Ryan Donato
Alex Vlasic -- Sam Rinzel
Wyatt Kaiser - Artyom Levshunov
Matt Grzelcyk -- Connor Murphy
Louis Crevier
Spencer Knight
Arvid Soderblom
Scratched: Sam Lafferty, Andre Burakovsky, Jason Dickinson
Injured: Joey Anderson (lower body)
Lightning projected lineup
Jake Guentzel -- Brayden Point -- Gage Goncalves
Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Nikita Kucherov
Oliver Bjorkstrand -- Yanni Gourde -- Pontus Holmberg
Curtis Douglas -- Dominic Smith -- Mitchell Chaffee
Victor Hedman -- J.J. Moser
Ryan McDonagh -- Erik Cernak
Emil Lilleberg -- Darren Raddysh
Andrei Vasilevskiy
Jonas Johansson
Scratched: Jack Finley, Charle-Édouard D’Astous
Injured: Zemgus Girgensons (upper body), Max Crozier (lower body), Nick Paul (upper body)
Status Report
The Blackhawks are expected to dress 11 forwards and seven defensemen. ... Burakovsky, a forward, is on paternity leave and will not play. ... Kucherov is expected to return after missing two games because of an illness. ... Girgensons, a forward, is practicing and could be available by the weekend. ...Crozier, a defenseman, is expected to miss the next three games.