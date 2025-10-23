Blackhawks at Lightning projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned
By NHL.com
@NHLMedia

BLACKHAWKS (3-2-2) at LIGHTNING (1-3-2)

6:45 p.m. ET; HULU, ESPN+

Blackhawks projected lineup

Lukas Reichel-- Connor Bedard -- Tyler Bertuzzi

Teuvo Teravainen -- Frank Nazar -- Ilya Mikheyev

Ryan Greene -- Colton Dach -- Nick Foligno

Landon Slaggert --Ryan Donato

Alex Vlasic -- Sam Rinzel

Wyatt Kaiser - Artyom Levshunov

Matt Grzelcyk -- Connor Murphy

Louis Crevier

Spencer Knight

Arvid Soderblom

Scratched: Sam Lafferty, Andre Burakovsky, Jason Dickinson

Injured: Joey Anderson (lower body)

Lightning projected lineup

Jake Guentzel -- Brayden Point -- Gage Goncalves

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Nikita Kucherov

Oliver Bjorkstrand -- Yanni Gourde -- Pontus Holmberg

Curtis Douglas -- Dominic Smith -- Mitchell Chaffee

Victor Hedman -- J.J. Moser

Ryan McDonagh -- Erik Cernak

Emil Lilleberg -- Darren Raddysh

Andrei Vasilevskiy

Jonas Johansson

Scratched: Jack Finley, Charle-Édouard D’Astous

Injured: Zemgus Girgensons (upper body), Max Crozier (lower body), Nick Paul (upper body)

Status Report

The Blackhawks are expected to dress 11 forwards and seven defensemen. ... Burakovsky, a forward, is on paternity leave and will not play. ... Kucherov is expected to return after missing two games because of an illness. ... Girgensons, a forward, is practicing and could be available by the weekend. ...Crozier, a defenseman, is expected to miss the next three games.

