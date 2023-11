Blackhawks at Lightning

BLACKHAWKS (4-7-0) at LIGHTNING (6-3-4)

7 p.m. ET; BSSUN, NBCSCH, TVAS-D

Blackhawks projected lineup

Nick Foligno -- Connor Bedard -- Philipp Kurashev

Lukas Reichel -- Andreas Athanasiou -- Taylor Raddysh

Taylor Hall -- Jason Dickinson -- Tyler Johnson

Ryan Donato -- MacKenzie Entwistle -- Corey Perry

Kevin Korchinski -- Seth Jones

Alex Vlasic -- Connor Murphy

Jarred Tinordi -- Wyatt Kaiser

Petr Mrazek

Arvid Soderblom

Scratched: Boris Katchouk, Nikita Zaitsev, Reese Johnson

Injured: Alex Vlasic (concussion protocol), Colin Blackwell (groin), Samuel Savoie (femur), Luke Philp (Achilles)

Lightning projected lineup

Brandon Hagel -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Steven Stamkos -- Nick Paul -- Alex Barre-Boulet

Tanner Jeannot -- Anthony Cirelli -- Michael Eyssimont

Tyler Motte -- Luke Glendening -- Waltteri Merela

Victor Hedman -- Erik Cernak

Mikhail Sergachev -- Darren Raddysh

Calvin de Haan -- Nick Perbix

Jonas Johansson

Matt Tomkins

Scratched: Austin Watson

Injured: Andrei Vasilevskiy (back surgery); Conor Sheary (upper body)

Status report

Mrazek will start after Soderblom made 37 saves in a 4-2 loss to the New Jersey Devils on Sunday. ... Merela was recalled from Syracuse of the American Hockey League on Wednesday. ...Sheary, a forward, will be placed on injured reserve after playing one shift in a 5-3 win at the Montreal Canadiens on Tuesday. ... Johansson is expected to start after Tomkins made 23 saves Tuesday.