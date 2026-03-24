Blackhawks at Islanders projected lineups

BLACKHAWKS (26-31-13) at ISLANDERS (40-26-5)
7 p.m. ET; CHSN, MSGSN
Blackhawks projected lineup
Ryan Greene -- Connor Bedard -- Anton Frondell
Tyler Bertuzzi -- Frank Nazar -- Nick Lardis
Andre Burakovsky -- Ryan Donato -- Ilya Mikheyev
Teuvo Teravainen -- Sam Lafferty -- Landon Slaggert
Alex Vlasic -- Artyom Levshunov
Wyatt Kaiser -- Sam Rinzel
Ethan Del Mastro -- Louis Crevier
Arvid Soderblom
Spencer Knight
Scratched: Sacha Boivert, Dominic Toninato, Matt Grzelcyk
Injured: Oliver Moore (lower body), Andrew Mangiapane (undisclosed)
Islanders projected lineup
Anders Lee -- Bo Horvat -- Emil Heineman
Calum Ritchie -- Brayden Schenn -- Mathew Barzal
Ondrej Palat -- Jean-Gabriel Pageau -- Simon Holmstrom
Kyle MacLean -- Casey Cizikas -- Marc Gatcomb
Adam Pelech -- Matthew Schaefer
Carson Soucy -- Tony DeAngelo
Scott Mayfield -- Adam Boqvist
David Rittich
Ilya Sorokin
Scratched: Anthony Duclair, Adam Boqvist
Injured: Ryan Pulock (lower body), Kyle Palmieri (ACL), Alexander Romanov (upper body), Semyon Varlamov (knee)
Status report
Frondell will make his NHL debut. ... Pulock, a defenseman, will miss his second straight game.