Blackhawks at Islanders projected lineups

By NHL.com
BLACKHAWKS (26-31-13) at ISLANDERS (40-26-5)

7 p.m. ET; CHSN, MSGSN

Blackhawks projected lineup

Ryan Greene -- Connor Bedard -- Anton Frondell

Tyler Bertuzzi -- Frank Nazar -- Nick Lardis

Andre Burakovsky -- Ryan Donato -- Ilya Mikheyev

Teuvo Teravainen -- Sam Lafferty -- Landon Slaggert

Alex Vlasic -- Artyom Levshunov

Wyatt Kaiser -- Sam Rinzel

Ethan Del Mastro -- Louis Crevier

Arvid Soderblom

Spencer Knight

Scratched: Sacha Boivert, Dominic Toninato, Matt Grzelcyk

Injured: Oliver Moore (lower body), Andrew Mangiapane (undisclosed)

Islanders projected lineup

Anders Lee -- Bo Horvat -- Emil Heineman

Calum Ritchie -- Brayden Schenn -- Mathew Barzal

Ondrej Palat -- Jean-Gabriel Pageau -- Simon Holmstrom

Kyle MacLean -- Casey Cizikas -- Marc Gatcomb

Adam Pelech -- Matthew Schaefer

Carson Soucy -- Tony DeAngelo

Scott Mayfield -- Adam Boqvist

David Rittich

Ilya Sorokin

Scratched: Anthony Duclair, Adam Boqvist

Injured: Ryan Pulock (lower body), Kyle Palmieri (ACL), Alexander Romanov (upper body), Semyon Varlamov (knee)

Status report

Frondell will make his NHL debut. ... Pulock, a defenseman, will miss his second straight game.

Latest News

Frondell to make NHL debut with Blackhawks against Islanders

Projected lineups, starting goalies for today

Hagens signs AHL tryout agreement, Bruins 'keeping all options open'

Fantasy hockey top 200 player rankings

'NHL Fantasy Stars' picks, lineups, strategy

Sennecke fined $2,000 for embellishment in Ducks game

Stanley Cup Playoffs Buzz: Blue Jackets can move into 2nd in Metropolitan

NHL Status Report: Stolarz back at practice with Maple Leafs

'NHL Goal Chase' picks for upcoming games

NHL Status Report: Chabot to be 'out a while' for Senators

NHL Fantasy picks, props, futures with EDGE stats

Senators tighten wild-card race in East with win against Rangers

Fantasy hockey top 50 defenseman rankings

Fantasy hockey top 25 goalie rankings

Fantasy hockey top 10 rookie rankings

NHL EDGE stats: Stamkos’ goal-scoring resurgence for Predators

Playoff urgency for many teams began prior to Olympic break

Oilers scout Rylan Kearney continuing to blaze new trails in hockey