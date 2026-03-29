Blackhawks at Devils projected lineups

BLACKHAWKS (27-33-13) at DEVILS (37-33-2)
7 p.m. ET; CHSN, MSGSN, NHLN
Blackhawks projected lineup
Ryan Greene -- Connor Bedard – Frank Nazar
Tyler Bertuzzi -- Anton Frondell -- Nick Lardis
Andre Burakovsky -- Ryan Donato -- Ilya Mikheyev
Teuvo Teravainen -- Sacha Boisvert -- Landon Slaggert
Alex Vlasic -- Louis Crevier
Wyatt Kaiser -- Sam Rinzel
Kevin Korchinski -- Ethan Del Mastro
Spencer Knight
Arvid Soderblom
Scratched: Sam Lafferty, Dominic Toninato
Injured: Oliver Moore (lower body), Andrew Mangiapane (undisclosed), Matt Grzelcyk (upper body), Artyom Levshunov (fractured left hand)
Devils projected lineup
Timo Meier -- Nico Hischier -- Dawson Mercer
Jesper Bratt -- Jack Hughes -- Connor Brown
Evgenii Dadonov -- Cody Glass -- Lenni Hameenaho
Paul Cotter -- Nick Bjugstad -- Maxim Tsyplakov
Jonas Siegenthaler -- Dougie Hamilton
Luke Hughes -- Johnathan Kovacevic
Brenden Dillon -- Simon Nemec
Jake Allen
Jacob Markstrom
Scratched: Colton White, Dennis Cholowski, Arseny Gritsyuk
Injured: Stefan Noesen (knee), Zack MacEwen (ACL), Brett Pesce (lower body)
Status Report
Blackhawks coach Jeff Blashill said Levshunov was injured in a 4-3 win against the New York Islanders on Tuesday. The small fracture in the defenseman's hand was discovered with more imaging. ... Allen will likely start after Markstrom made 29 saves in a 5-2 loss at the Carolina Hurricanes on Saturday.