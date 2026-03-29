Blackhawks at Devils projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

BLACKHAWKS (27-33-13) at DEVILS (37-33-2)

7 p.m. ET; CHSN, MSGSN, NHLN

Blackhawks projected lineup

Ryan Greene -- Connor Bedard – Frank Nazar

Tyler Bertuzzi -- Anton Frondell -- Nick Lardis

Andre Burakovsky -- Ryan Donato -- Ilya Mikheyev

Teuvo Teravainen -- Sacha Boisvert -- Landon Slaggert

Alex Vlasic -- Louis Crevier

Wyatt Kaiser -- Sam Rinzel

Kevin Korchinski -- Ethan Del Mastro

Spencer Knight

Arvid Soderblom

Scratched: Sam Lafferty, Dominic Toninato

Injured: Oliver Moore (lower body), Andrew Mangiapane (undisclosed), Matt Grzelcyk (upper body), Artyom Levshunov (fractured left hand)

Devils projected lineup

Timo Meier -- Nico Hischier -- Dawson Mercer

Jesper Bratt -- Jack Hughes -- Connor Brown

Evgenii Dadonov -- Cody Glass -- Lenni Hameenaho

Paul Cotter -- Nick Bjugstad -- Maxim Tsyplakov

Jonas Siegenthaler -- Dougie Hamilton

Luke Hughes -- Johnathan Kovacevic

Brenden Dillon -- Simon Nemec

Jake Allen

Jacob Markstrom

Scratched: Colton White, Dennis Cholowski, Arseny Gritsyuk

Injured: Stefan Noesen (knee), Zack MacEwen (ACL), Brett Pesce (lower body)

Status Report

Blackhawks coach Jeff Blashill said Levshunov was injured in a 4-3 win against the New York Islanders on Tuesday. The small fracture in the defenseman's hand was discovered with more imaging. ... Allen will likely start after Markstrom made 29 saves in a 5-2 loss at the Carolina Hurricanes on Saturday.

