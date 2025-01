Blackhawks at Red Wings projected lineups

BLACKHAWKS (14-25-2) at RED WINGS (18-18-4)

7 p.m. ET; FDSNDET, CHSN, NHLN, SNW, SNO, SNE

Blackhawks projected lineup

Tyler Bertuzzi -- Connor Bedard -- Ilya Mikheyev

Colton Dach -- Frank Nazar -- Teuvo Teravainen

Taylor Hall -- Jason Dickinson -- Nick Foligno

Patrick Maroon – Philipp Kurashev -- Ryan Donato

Wyatt Kaiser -- Seth Jones

Alex Vlasic -- Louis Crevier

Nolan Allan -- TJ Brodie

Petr Mrazek

Arvid Soderblom

Scratched: Craig Smith, Lukas Reichel

Injured: Alec Martinez (neck), Laurent Brossoit (knee), Connor Murphy (groin)

Red Wings projected lineup

Marco Kasper -- Dylan Larkin -- Lucas Raymond

Patrick Kane -- Andrew Copp -- Alex DeBrincat

Vladimir Tarasenko -- J.T. Compher -- Jonatan Berggren

Michael Rasmussen -- Joe Veleno -- Christian Fischer

Ben Chiarot -- Moritz Seider

Simon Edvinsson -- Albert Johansson

Erik Gustafsson -- Justin Holl

Cam Talbot

Ville Husso

Scratched: Tyler Motte

Injured: Jeff Petry (undisclosed), Alex Lyon (upper body)

Status report

The Blackhawks held a lightly attended optional morning skate Friday. ... Kasper will move to left wing on the first line, with Veleno moving to fourth-line center.