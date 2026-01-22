Blackhawks at Hurricanes projected lineups

By NHL.com
@NHLMedia

BLACKHAWKS (20-22-7) at HURRICANES (31-15-4)

7 p.m. ET; HULU, ESPN+, SN1

Blackhawks projected lineup

Connor Bedard -- Ryan Greene -- Andre Burakovsky

Ryan Donato -- Frank Nazar -- Tyler Bertuzzi

Nick Foligno -- Jason Dickinson -- Ilya Mikheyev

Landon Slaggert -- Oliver Moore -- Nick Lardis

Alex Vlasic -- Louis Crevier

Wyatt Kaiser -- Artyom Levshunov

Matt Grzelcyk -- Connor Murphy

Spencer Knight

Arvid Soderblom

Scratched: Colton Dach, Sam Lafferty

Injured: Teuvo Teravainen (upper body)

Hurricanes projected lineup

Andrei Svechnikov -- Sebastian Aho -- Seth Jarvis

Taylor Hall -- Logan Stankoven -- Jackson Blake

Nikolaj Ehlers -- Jordan Staal -- Jordan Martinook

William Carrier -- Mark Jankowski -- Jesperi Kotkaniemi

Jaccob Slavin -- Jalen Chatfield

K’Andre Miller -- Sean Walker

Alexander Nikishin -- Joel Nystrom

Frederik Andersen

Brandon Bussi

Scratched: Mike Reilly

Injured: Pyotr Kochetkov (lower body), Noah Philp (concussion), William Carrier (undisclosed), Shayne Gostisbehere (lower body)

Status report

The Hurricanes did not hold a morning skate. … Nazar is expected to return after missing 14 games with a broken jaw he sustained in 6-4 loss at the Ottawa Senators on Dec. 20.

