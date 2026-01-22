Blackhawks at Hurricanes projected lineups

BLACKHAWKS (20-22-7) at HURRICANES (31-15-4)
7 p.m. ET; HULU, ESPN+, SN1
Blackhawks projected lineup
Connor Bedard -- Ryan Greene -- Andre Burakovsky
Ryan Donato -- Frank Nazar -- Tyler Bertuzzi
Nick Foligno -- Jason Dickinson -- Ilya Mikheyev
Landon Slaggert -- Oliver Moore -- Nick Lardis
Alex Vlasic -- Louis Crevier
Wyatt Kaiser -- Artyom Levshunov
Matt Grzelcyk -- Connor Murphy
Spencer Knight
Arvid Soderblom
Scratched: Colton Dach, Sam Lafferty
Injured: Teuvo Teravainen (upper body)
Hurricanes projected lineup
Andrei Svechnikov -- Sebastian Aho -- Seth Jarvis
Taylor Hall -- Logan Stankoven -- Jackson Blake
Nikolaj Ehlers -- Jordan Staal -- Jordan Martinook
William Carrier -- Mark Jankowski -- Jesperi Kotkaniemi
Jaccob Slavin -- Jalen Chatfield
K’Andre Miller -- Sean Walker
Alexander Nikishin -- Joel Nystrom
Frederik Andersen
Brandon Bussi
Scratched: Mike Reilly
Injured: Pyotr Kochetkov (lower body), Noah Philp (concussion), William Carrier (undisclosed), Shayne Gostisbehere (lower body)
Status report
The Hurricanes did not hold a morning skate. … Nazar is expected to return after missing 14 games with a broken jaw he sustained in 6-4 loss at the Ottawa Senators on Dec. 20.