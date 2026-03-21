Hurricanes at Penguins projected lineups

By NHL.com
HURRICANES (44-19-6) at PENGUINS (35-18-16)

3 p.m. ET; FDSNSO, SN-PIT, SN1, TVAS

Hurricanes projected lineup

Andrei Svechnikov -- Sebastian Aho -- Seth Jarvis

Taylor Hall -- Logan Stankoven -- Jackson Blake

Nikolaj Ehlers -- Jordan Staal -- Jordan Martinook

William Carrier -- Mark Jankowski -- Eric Robinson

Jaccob Slavin -- Jalen Chatfield

K’Andre Miller -- Sean Walker

Mike Reilly -- Alexander Nikishin

Brandon Bussi

Frederik Andersen

Scratched: Jesperi Kotkaniemi, Nicolas Deslauriers

Injured: Shayne Gostisbehere (lower body), Pyotr Kochetkov (lower body)

Penguins projected lineup

Rickard Rakell -- Sidney Crosby -- Bryan Rust

Egor Chinakhov -- Tommy Novak -- Evgeni Malkin

Anthony Mantha -- Ben Kindel -- Justin Brazeau

Elmer Soderblom -- Connor Dewar -- Noel Acciari

Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson

Samuel Girard -- Kris Letang

Ilya Solovyov -- Connor Clifton

Stuart Skinner

Arturs Silovs

Scratched: Ryan Graves, Ville Koivunen, Jack St. Ivany

Injured: Caleb Jones (lower body), Kevin Hayes (upper body), Filip Hallander (blood clot), Blake Lizotte (upper body), Ryan Shea (upper body)

Status report

The Hurricanes could go with the same lineup for the third straight game. ... Shea, a defenseman, was injured after taking a hit from Winnipeg Jets forward Adam Lowry in the second period of a 5-4 shootout win Saturday; no update was provided after that game.

