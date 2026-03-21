Hurricanes at Penguins projected lineups

HURRICANES (44-19-6) at PENGUINS (35-18-16)
3 p.m. ET; FDSNSO, SN-PIT, SN1, TVAS
Hurricanes projected lineup
Andrei Svechnikov -- Sebastian Aho -- Seth Jarvis
Taylor Hall -- Logan Stankoven -- Jackson Blake
Nikolaj Ehlers -- Jordan Staal -- Jordan Martinook
William Carrier -- Mark Jankowski -- Eric Robinson
Jaccob Slavin -- Jalen Chatfield
K’Andre Miller -- Sean Walker
Mike Reilly -- Alexander Nikishin
Brandon Bussi
Frederik Andersen
Scratched: Jesperi Kotkaniemi, Nicolas Deslauriers
Injured: Shayne Gostisbehere (lower body), Pyotr Kochetkov (lower body)
Penguins projected lineup
Rickard Rakell -- Sidney Crosby -- Bryan Rust
Egor Chinakhov -- Tommy Novak -- Evgeni Malkin
Anthony Mantha -- Ben Kindel -- Justin Brazeau
Elmer Soderblom -- Connor Dewar -- Noel Acciari
Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson
Samuel Girard -- Kris Letang
Ilya Solovyov -- Connor Clifton
Stuart Skinner
Arturs Silovs
Scratched: Ryan Graves, Ville Koivunen, Jack St. Ivany
Injured: Caleb Jones (lower body), Kevin Hayes (upper body), Filip Hallander (blood clot), Blake Lizotte (upper body), Ryan Shea (upper body)
Status report
The Hurricanes could go with the same lineup for the third straight game. ... Shea, a defenseman, was injured after taking a hit from Winnipeg Jets forward Adam Lowry in the second period of a 5-4 shootout win Saturday; no update was provided after that game.