Hurricanes at Ducks

HURRICANES (2-0-0) at DUCKS (0-1-0)

8:30 p.m. ET; BSSO, BSSD, BSSC, SN1, SN360

Hurricanes projected lineup

Michael Bunting -- Sebastian Aho -- Seth Jarvis

Teuvo Teravainen -- Jesperi Kotkaniemi -- Martin Necas

Jordan Martinook -- Jordan Staal -- Jesper Fast

Brendan Lemieux -- Jack Drury -- Stefan Noesen

Jaccob Slavin -- Brent Burns

Brady Skjei -- Brett Pesce

Dmitry Orlov -- Tony DeAngelo

Antti Raanta

Frederik Andersen

Scratched: Jalen Chatfield

Injured: Andrei Svechnikov (knee)

Ducks projected lineup

Adam Henrique -- Trevor Zegras -- Troy Terry

Frank Vatrano -- Mason McTavish -- Ryan Strome

Max Jones -- Bo Groulx -- Jakob Silfverberg

Ross Johnston -- Sam Carrick -- Brett Leason

Cam Fowler -- Jamie Drysdale

Pavel Mintyukov -- Radko Gudas

Urho Vaakanainen -- Tristan Luneau

Lukas Dostal

John Gibson

Scratched: Ilya Lyubushkin, Jackson Lacombe

Injured: Brock McGinn (undisclosed), Alex Killorn (finger)

Status report

Neither team held a morning skate after playing road games Saturday. ... Raanta will start after Andersen made 25 saves in a nine-round 6-5 shootout win against the Los Angeles Kings. ... Dostal is expected to start after Gibson made 34 saves in a 4-1 loss to the Vegas Golden Knights.