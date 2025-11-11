Flames at Blues projected lineups

FLAMES (4-11-2) at BLUES (5-8-3)
8 p.m. ET; FDSNMW, SNW
Flames projected lineup
Jonathan Huberdeau -- Morgan Frost -- Matt Coronato
Yegor Sharangovich -- Nazem Kadri -- Joel Farabee
Samuel Honzek -- Mikael Backlund -- Blake Coleman
Ryan Lomberg -- Connor Zary -- Adam Klapka
Kevin Bahl -- Rasmus Andersson
Yan Kuznetsov -- MacKenzie Weegar
Joel Hanley -- Brayden Pachal
Dustin Wolf
Devin Cooley
Scratched: Justin Kirkland, Jake Bean, Daniil Miromanov
Injured: Martin Pospisil (undisclosed), Zayne Parekh (upper body)
Blues projected lineup
Pavel Buchnevich -- Robert Thomas -- Jimmy Snuggerud
Brayden Schenn -- Pius Suter -- Nick Bjugstad
Dylan Holloway -- Dalibor Dvorsky -- Jordan Kyrou
Alexey Toropchenko -- Oskar Sundqvist -- Nathan Walker
Philip Broberg -- Colton Parayko
Cam Fowler -- Justin Faulk
Tyler Tucker -- Matthew Kessel
Jordan Binnington
Joel Hofer
Scratched: Alexandre Texier, Hunter Skinner
Injured: Jake Neighbours (leg), Mathieu Joseph (lower body)
Status report
Bahl and Hanley will flip spots on the Flames’ defense pairings. ... Sundqvist will return after being a healthy scratch for two games; he’ll replace Joseph, a forward, who was injured during practice Monday.