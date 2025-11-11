Flames at Blues projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned
By NHL.com
@NHLMedia

FLAMES (4-11-2) at BLUES (5-8-3)

8 p.m. ET; FDSNMW, SNW

Flames projected lineup

Jonathan Huberdeau -- Morgan Frost -- Matt Coronato

Yegor Sharangovich -- Nazem Kadri -- Joel Farabee

Samuel Honzek -- Mikael Backlund -- Blake Coleman

Ryan Lomberg -- Connor Zary -- Adam Klapka

Kevin Bahl -- Rasmus Andersson

Yan Kuznetsov -- MacKenzie Weegar

Joel Hanley -- Brayden Pachal

Dustin Wolf

Devin Cooley

Scratched: Justin Kirkland, Jake Bean, Daniil Miromanov

Injured: Martin Pospisil (undisclosed), Zayne Parekh (upper body)

Blues projected lineup

Pavel Buchnevich -- Robert Thomas -- Jimmy Snuggerud

Brayden Schenn -- Pius Suter -- Nick Bjugstad

Dylan Holloway -- Dalibor Dvorsky -- Jordan Kyrou

Alexey Toropchenko -- Oskar Sundqvist -- Nathan Walker

Philip Broberg -- Colton Parayko

Cam Fowler -- Justin Faulk

Tyler Tucker -- Matthew Kessel

Jordan Binnington

Joel Hofer

Scratched: Alexandre Texier, Hunter Skinner

Injured: Jake Neighbours (leg), Mathieu Joseph (lower body)

Status report

Bahl and Hanley will flip spots on the Flames’ defense pairings. ... Sundqvist will return after being a healthy scratch for two games; he’ll replace Joseph, a forward, who was injured during practice Monday.

Latest News

Projected lineups, starting goalies for today

Capitals at Hurricanes projected lineups

NHL Status Report: Legault out 3-4 months for Hurricanes after hand surgery

Ducks have ‘bought into it’ under Quenneville, off to fast start

NHL debuts new marketing spot 'Day in the Life'

NHL EDGE stats behind Ducks' breakout season

NHL EDGE stats leaders for 2025-26 season

United States having 'good problems' filling Olympic roster, GM Guerin says

Fantasy picks, props, futures with EDGE stats

NHL On Tap: Carlsson, Ducks face Avalanche looking for 8th straight win

NHL Global Fan Tour presented by Mercedes to continue trek around world in Stockholm

Marchand extends goal streak to 5, Panthers edge Golden Knights

McDavid scores twice in 3rd, Oilers rally late to defeat Blue Jackets in OT

Hockey Hall of Fame Class of 2025 speech highlights

Fantasy hockey top 25 goalie rankings

Barzal, Islanders recover to top Devils in OT, hand them 1st home loss

Burns loving life on, off ice with Avalanche in 22nd NHL season

Fitzpatrick talks blind hockey ahead of NHL Veterans Appreciation Night with NHL.com