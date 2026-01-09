Flames at Penguins projected lineups

FLAMES (18-22-4) at PENGUINS (21-12-9)
3:30 p.m. ET; SN-PIT, SN, TVAS
Flames projected lineup
Jonathan Huberdeau -- Nazem Kadri -- Joel Farabee
Blake Coleman -- Mikael Backlund -- Matt Coronato
Connor Zary -- Morgan Frost -- Yegor Sharangovich
Ryan Lomberg -- Justin Kirkland -- Adam Klapka
Kevin Bahl -- Rasmus Andersson
Yan Kuznetsov -- Mackenzie Weegar
Joel Hanley -- Hunter Brzustewicz
Dustin Wolf
Devin Cooley
Scratched: Brayden Pachal, William Stromgren
Injured: Jake Bean (undisclosed), Samuel Honzek (upper body), Martin Pospisil (undisclosed), John Beecher (upper body), Zayne Parekh (upper body)
Penguins projected lineup
Rickard Rakell -- Sidney Crosby -- Bryan Rust
Evgeni Malkin -- Ben Kindel -- Egor Chinakhov
Anthony Mantha -- Tommy Novak -- Justin Brazeau
Connor Dewar -- Blake Lizotte -- Noel Acciari
Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson
Brett Kulak -- Kris Letang
Ryan Shea -- Jack St. Ivany
Stuart Skinner
Arturs Silovs
Scratched: Kevin Hayes, Connor Clifton
Injured: Rutger McGroarty (concussion), Caleb Jones (lower body), Filip Hallander (blood clot)
Status report
Coleman left at 4:03 of the third period in a 4-1 loss at the Boston Bruins on Thursday; he was taken out of the game for precautionary reasons, Flames coach Ryan Huska said. ... Jones wore a noncontact jersey during the Penguins' optional practice Friday; the defenseman has been out since Oct. 23.