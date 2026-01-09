Flames at Penguins projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned 12/3/25
By NHL.com
@NHLMedia

FLAMES (18-22-4) at PENGUINS (21-12-9)

3:30 p.m. ET; SN-PIT, SN, TVAS

Flames projected lineup

Jonathan Huberdeau -- Nazem Kadri -- Joel Farabee

Blake Coleman -- Mikael Backlund -- Matt Coronato

Connor Zary -- Morgan Frost -- Yegor Sharangovich

Ryan Lomberg -- Justin Kirkland -- Adam Klapka

Kevin Bahl -- Rasmus Andersson

Yan Kuznetsov -- Mackenzie Weegar

Joel Hanley -- Hunter Brzustewicz

Dustin Wolf

Devin Cooley

Scratched: Brayden Pachal, William Stromgren

Injured: Jake Bean (undisclosed), Samuel Honzek (upper body), Martin Pospisil (undisclosed), John Beecher (upper body), Zayne Parekh (upper body)

Penguins projected lineup

Rickard Rakell -- Sidney Crosby -- Bryan Rust

Evgeni Malkin -- Ben Kindel -- Egor Chinakhov

Anthony Mantha -- Tommy Novak -- Justin Brazeau

Connor Dewar -- Blake Lizotte -- Noel Acciari

Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson

Brett Kulak -- Kris Letang

Ryan Shea -- Jack St. Ivany

Stuart Skinner

Arturs Silovs

Scratched: Kevin Hayes, Connor Clifton

Injured: Rutger McGroarty (concussion), Caleb Jones (lower body), Filip Hallander (blood clot)

Status report

Coleman left at 4:03 of the third period in a 4-1 loss at the Boston Bruins on Thursday; he was taken out of the game for precautionary reasons, Flames coach Ryan Huska said. ... Jones wore a noncontact jersey during the Penguins' optional practice Friday; the defenseman has been out since Oct. 23.

