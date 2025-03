Flames at Rangers projected lineups

FLAMES (30-25-11) at RANGERS (33-29-6)

7 p.m. ET; MSG, SNW

Flames projected lineup

Jonathan Huberdeau -- Nazem Kadri -- Martin Pospisil

Blake Coleman -- Morgan Frost -- Matt Coronato

Joel Farabee -- Yegor Sharangovich -- Connor Zary

Ryan Lomberg -- Kevin Rooney -- Adam Klapka

Kevin Bahl -- Rasmus Andersson

Joel Hanley -- MacKenzie Weegar

Jake Bean -- Brayden Pachal

Dan Vladar

Dustin Wolf

Scratched: Daniil Miromanov, Dryden Hunt

Injured: Mikael Backlund (upper body)

Rangers projected lineup

Artemi Panarin -- Vincent Trocheck -- Will Cuylle

Alexis Lafreniere -- J.T. Miller -- Mika Zibanejad

Chris Kreider -- Sam Carrick -- Juuso Parssinen

Brett Berard -- Jonny Brodzinski -- Matt Rempe

K'Andre Miller -- Will Borgen

Urho Vaakanainen -- Adam Fox

Zac Jones -- Braden Schneider

Igor Shesterkin

Jonathan Quick

Scratched: Brennan Othmann, Calvin de Haan, Carson Soucy

Injured: Adam Edstrom (lower body), Arthur Kaliyev (upper body)

Status report

The Flames did not hold a morning skate after a 6-2 loss at the Toronto Maple Leafs on Monday. … Zary is expected to play after completing a two-game suspension from the NHL Department of Player Safety for elbowing Vancouver Canucks defenseman Elias Pettersson on March 12. … The Rangers announced Kaliyev, a forward, will not return this season.