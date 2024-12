Flames at Predators projected lineups

FLAMES (13-10-5) at PREDATORS (7-15-6)

8 p.m. ET; FDSNSO, SNW

Flames projected lineup

Jonathan Huberdeau -- Nazem Kadri -- Martin Pospisil

Yegor Sharangovich -- Mikael Backlund -- Matt Coronato

Blake Coleman -- Connor Zary -- Andrei Kuzmenko

Jakob Pelletier -- Kevin Rooney -- Walker Duehr

Kevin Bahl -- Rasmus Andersson

MacKenzie Weegar -- Daniil Miromanov

Jake Bean -- Brayden Pachal

Dustin Wolf

Dan Vladar

Scratched: Tyson Barrie, Joel Hanley, Ryan Lomberg

Injured: Justin Kirkland (lower body)

Predators projected lineup

Filip Forsberg -- Steven Stamkos -- Gustav Nyquist

Zachary L’Heureux -- Fedor Svechkov -- Jonathan Marchessault

Mark Jankowski -- Tommy Novak -- Luke Evangelista

Cole Smith -- Michael McCarron – Colton Sissons

Adam Wilsby -- Roman Josi

Brady Skjei -- Nick Blankenburg

Marc Del Gaizo -- Luke Schenn

Juuse Saros

Justus Annunen

Scratched: Juuso Parssinen

Injured: Jeremy Lauzon (lower body), Ryan O’Reilly (lower body), Alexandre Carrier (upper body)

Status report

Kuzmenko and Duehr swapped lines at practice Monday. … Del Gaizo is expected to play with Carrier, a defenseman, week to week. Wilsby took Carrier’s place on the top defense pair at practice Monday.