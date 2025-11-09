Flames at Wild projected lineups

By NHL.com
FLAMES (4-10-2) at WILD (6-7-3)

8 p.m. ET; FDSNNOX, FDSNWI, SNW

Flames projected lineup

Jonathan Huberdeau -- Morgan Frost -- Matt Coronato

Yegor Sharangovich -- Nazem Kadri -- Joel Farabee

Samuel Honzek -- Mikael Backlund -- Blake Coleman

Ryan Lomberg -- Connor Zary -- Adam Klapka

Joel Hanley -- MacKenzie Weegar

Yan Kuznetsov -- Rasmus Andersson

Kevin Bahl -- Brayden Pachal

Devin Cooley

Dustin Wolf

Scratched: Justin Kirkland, Jake Bean, Daniil Miromanov

Injured: Martin Pospisil (undisclosed), Zayne Parekh (upper body)

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Marco Rossi -- Mats Zuccarello

Matt Boldy -- Joel Eriksson Ek -- Marcus Johansson

Vladimir Tarasenko -- Ryan Hartman -- Vinnie Hinostroza

Marcus Foligno -- Danila Yurov -- Yakov Trenin

Jonas Brodin -- Brock Faber

Jake Middleton -- Jared Spurgeon

Zeev Buium -- Daemon Hunt

Jesper Wallstedt

Filip Gustavsson

Scratched: David Jiricek, Ben Jones

Injured: Nico Sturm (back), Zach Bogosian (lower body)

Status report

Parekh, a defenseman, is week to week. …Miromanov, a defenseman, was recalled from Calgary of the American Hockey League on Saturday. … Wallstedt will make his second straight start. … Faber (maintenance) did not participate in the morning skate but will play. … The Wild reassigned forward Tyler Pitlick to Iowa of the AHL on Saturday. …Sturm, a forward, has resumed skating on his own.

