Flames at Wild projected lineups

FLAMES (4-10-2) at WILD (6-7-3)
8 p.m. ET; FDSNNOX, FDSNWI, SNW
Flames projected lineup
Jonathan Huberdeau -- Morgan Frost -- Matt Coronato
Yegor Sharangovich -- Nazem Kadri -- Joel Farabee
Samuel Honzek -- Mikael Backlund -- Blake Coleman
Ryan Lomberg -- Connor Zary -- Adam Klapka
Joel Hanley -- MacKenzie Weegar
Yan Kuznetsov -- Rasmus Andersson
Kevin Bahl -- Brayden Pachal
Devin Cooley
Dustin Wolf
Scratched: Justin Kirkland, Jake Bean, Daniil Miromanov
Injured: Martin Pospisil (undisclosed), Zayne Parekh (upper body)
Wild projected lineup
Kirill Kaprizov -- Marco Rossi -- Mats Zuccarello
Matt Boldy -- Joel Eriksson Ek -- Marcus Johansson
Vladimir Tarasenko -- Ryan Hartman -- Vinnie Hinostroza
Marcus Foligno -- Danila Yurov -- Yakov Trenin
Jonas Brodin -- Brock Faber
Jake Middleton -- Jared Spurgeon
Zeev Buium -- Daemon Hunt
Jesper Wallstedt
Filip Gustavsson
Scratched: David Jiricek, Ben Jones
Injured: Nico Sturm (back), Zach Bogosian (lower body)
Status report
Parekh, a defenseman, is week to week. …Miromanov, a defenseman, was recalled from Calgary of the American Hockey League on Saturday. … Wallstedt will make his second straight start. … Faber (maintenance) did not participate in the morning skate but will play. … The Wild reassigned forward Tyler Pitlick to Iowa of the AHL on Saturday. …Sturm, a forward, has resumed skating on his own.