Flames at Oilers

FLAMES (2-5-1) at OILERS (1-5-1)

7 p.m. ET; TVAS, SN, TBS, MAX

Flames projected lineup

Jonathan Huberdeau -- Nazem Kadri -- Matt Cornato

Dryden Hunt -- Elias Lindholm -- Dillon Dube

Andrew Mangiapane -- Mikael Backlund -- Blake Coleman

A.J. Greer -- Yegor Sharangovich -- Walker Duehr

Noah Hanifin -- Mackenzie Weegar

Ilya Solovyov -- Chris Tanev

Nikita Zadorov -- Dennis Gilbert

Jacob Markstrom

Daniel Vladar

Scratched: Rasmus Andersson, Jordan Oesterle

Injured: Adam Ruzicka (shoulder)

Oilers projected lineup

Leon Draisaitl -- Connor McDavid -- Warren Foegele

Evander Kane -- Ryan Nugent-Hopkins -- Zach Hyman

Dylan Holloway -- Ryan McLeod -- Connor Brown

Adam Erne -- Mattias Janmark -- Derek Ryan

Darnell Nurse -- Cody Ceci

Mattias Ekholm -- Philip Broberg

Brett Kulak -- Evan Bouchard

Vincent Desharnais

Stuart Skinner

Jack Campbell

Scratched: None

Injured: None

Status report

Hunt remains in the lineup and Ruzicka, a forward, will miss a second game. ... McDavid is a game-time decision after the forward missed two games with an upper-body injury.