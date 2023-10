Flames at Red Wings

FLAMES (2-2-1) at RED WINGS (4-1-0)

5 pm ET; BSDET, SNW, SN1, TVAS

Flames projected lineup

Jonathan Huberdeau -- Elias Lindholm -- Andrew Mangiapane

Adam Ruzicka -- Nazem Kadri -- Dillon Dube

Blake Coleman -- Mikael Backlund -- Matt Coronato

A.J. Greer -- Yegor Sharangovich -- Walker Duehr

Noah Hanifin -- Rasmus Andersson

Nikita Zadorov -- MacKenzie Weegar

Dennis Gilbert -- Chris Tanev

Jacob Markstrom

Dan Vladar

Scratched: Dryden Hunt, Jordan Oesterle

Injured: Jakob Pelletier (shoulder), Kevin Rooney (upper body), Oliver Kylington (undisclosed)

Red Wings projected lineup

Alex DeBrincat -- Dylan Larkin -- Lucas Raymond

Andrew Copp -- Michael Rasmussen -- J.T. Compher

Daniel Sprong -- Joe Veleno -- David Perron

Austin Czarnik -- Christian Fischer

Jake Walman -- Moritz Seider

Ben Chiarot -- Olli Maatta

Shayne Gostisbehere -- Justin Holl

Jeff Petry

James Reimer

Ville Husso

Scratched: Alex Lyon, Klim Kostin

Injured: Robby Fabbri (undisclosed)

Status Report

Reimer is expected to start after Husso made 35 saves in a 5-2 win against the Ottawa Senators on Saturday. … The Red Wings are expected to use the same combination of 11 forwards and seven defensemen they used Saturday. … Neither team will have a morning skate.