Sabres at Stars projected lineups

SABRES (14-19-4) at STARS (21-13-1)

8 p.m. ET; Victory+, MSG-B

Sabres projected lineup

Jason Zucker -- Tage Thompson -- Alex Tuch

Jack Quinn -- Dylan Cozens -- JJ Peterka

Zach Benson -- Jiri Kulich -- Peyton Krebs

Beck Malenstyn -- Ryan McLeod -- Sam Lafferty

Rasmus Dahlin -- Bowen Byram

Mattias Samuelsson -- Owen Power

Jacob Bryson -- Connor Clifton

Ukko-Pekka Luukkonen

James Reimer

Scratched: Nicolas Aube-Kubel, Henri Jokiharju, Dennis Gilbert

Injured: Jordan Greenway (middle body)

Stars projected lineup

Jamie Benn -- Matt Duchene -- Wyatt Johnston

Jason Robertson -- Roope Hintz --Evgenii Dadonov

Oskar Back -- Mavrik Bourque -- Logan Stankoven

Justin Hryckowian -- Sam Steel -- Colin Blackwell

Miro Heiskanen -- Thomas Harley

Nils Lundkvist -- Esa Lindell

Mathew Dumba -- Ilya Lyubushkin

Casey DeSmith

Jake Oettinger

Scratched: Brendan Smith

Injured: Tyler Seguin (hip), Mason Marchment (face)

Status report

Dahlin and Thompson each is expected to play after missing practice for maintenance Monday. ... Dumba will return after missing eight games with an upper-body injury. … The Stars assigned defenseman Lian Bichsel to Texas of the American Hockey League on Monday.