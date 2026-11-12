Sabres at Blackhawks projected lineups

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By NHL.com
@NHLMedia

SABRES (8-7-3) at BLACKHAWKS (4-13-1)

8 p.m. ET; CHSN, MSG-B

Sabres projected lineup

Peyton Krebs -- Josh Norris -- Tage Thompson 

Zach Benson -- Noah Ostlund -- Jack Quinn

Jason Zucker -- Ryan McLeod -- Josh Doan

Beck Malenstyn -- Tyson Kozak -- Sam Carrick

Rasmus Dahlin -- Mattias Samuelsson

Olen Zellweger -- Owen Power 

Conor Timmins -- Louis Crevier

Colten Ellis

Ukko-Pekka Luukkonen

Scratched: Jiri Kulich, Zach Metsa

Injured: Konsta Helenius (upper body), Justin Danforth (upper body), Matt Grzelcyk (lower body), Alex Lyon (upper body)

Blackhawks projected lineup

Roman Kantserov -- Connor Bedard -- Tyler Bertuzzi

Andrew Mangiapane -- Anton Frondell -- Teuvo Teravainen

Oliver Moore -- Frank Nazar -- Ryan Donato

Cole Smith -- Ryan Greene -- Jordan Greenway

Alex Vlasic -- Ian Cole

Ethan Del Mastro -- Artyom Levshunov

Wyat Kaiser -- Sam Rinzel

Spencer Knight

Drew Commesso

Scratched: Dillon Boucher, Kevin Korchinski

Injured: Bowen Byram (upper body), Patrick Kane (upper body)

Status report

The Sabres did not hold a morning skate following an 8-3 loss against the Tampa Bay Lightning on Wednesday … Lyon, a goalie, could join the Sabres on their six-game road trip that begins in Chicago … Crevier could play against his former team after he was a healthy scratch for three straight games … The Blackhawks held an optional morning skate … Kane, a forward, is "hopeful to probable" to return, Blackhawks coach Jeff Blashill said. Kane as missed three games … Commesso was recalled from Rockford of the American Hockey League on Sunday after the team waived goalie Arvid Soderblom and assigned him to Rockford.

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