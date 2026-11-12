Sabres at Blackhawks projected lineups

Blackhawks projected lineup

Roman Kantserov -- Connor Bedard -- Tyler Bertuzzi

Andrew Mangiapane -- Anton Frondell -- Teuvo Teravainen

Oliver Moore -- Frank Nazar -- Ryan Donato

Cole Smith -- Ryan Greene -- Jordan Greenway

Alex Vlasic -- Ian Cole

Ethan Del Mastro -- Artyom Levshunov

Wyat Kaiser -- Sam Rinzel

Spencer Knight

Drew Commesso

Scratched: Dillon Boucher, Kevin Korchinski

Injured: Bowen Byram (upper body), Patrick Kane (upper body)