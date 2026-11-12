Sabres at Blackhawks projected lineups

SABRES (8-7-3) at BLACKHAWKS (4-13-1)
8 p.m. ET; CHSN, MSG-B
Sabres projected lineup
Peyton Krebs -- Josh Norris -- Tage Thompson
Zach Benson -- Noah Ostlund -- Jack Quinn
Jason Zucker -- Ryan McLeod -- Josh Doan
Beck Malenstyn -- Tyson Kozak -- Sam Carrick
Rasmus Dahlin -- Mattias Samuelsson
Olen Zellweger -- Owen Power
Conor Timmins -- Louis Crevier
Colten Ellis
Ukko-Pekka Luukkonen
Scratched: Jiri Kulich, Zach Metsa
Injured: Konsta Helenius (upper body), Justin Danforth (upper body), Matt Grzelcyk (lower body), Alex Lyon (upper body)