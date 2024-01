Bruins at Flyers

BRUINS (30-9-9) at FLYERS (25-18-6)

12:30 p.m. ET; NHLN, NBCSP, NESN, SN, TVAS

Bruins projected lineup

Brad Marchand -- Charlie Coyle -- David Pastrnak

James van Riemsdyk -- Pavel Zacha -- Jake DeBrusk

Jesper Boqvist -- Morgan Geekie -- Trent Frederic

Danton Heinen -- Matthew Poitras -- Oskar Steen

Matt Grzelcyk -- Charlie McAvoy

Hampus Lindholm -- Brandon Carlo

Derek Forbort -- Parker Wotherspoon

Linus Ullmark

Jeremy Swayman

Scratched: Jakub Lauko, Kevin Shattenkirk

Injured: None

Flyers projected lineup

Noah Cates -- Sean Couturier -- Travis Konecny

Joel Farabee -- Morgan Frost -- Cam Atkinson

Tyson Foerster -- Olle Lycksell -- Ryan Poehling

Scott Laughton -- Garnet Hathaway

Travis Sanheim -- Jamie Drysdale

Nick Seeler -- Sean Walker

Cam York -- Rasmus Ristolainen

Egor Zamula

Samuel Ersson

Cal Petersen

Scratched: Marc Staal, Nicolas Deslauriers

Injured: Owen Tippett (lower body)

Status report

Ullmark could start after Swayman made 35 saves in a 3-2 overtime win at the Ottawa Senators on Thursday. They have alternated starts the previous five games. ... Ersson could make his fourth straight start. ... The Flyers could dress 11 forwards and seven defensemen.