Bruins at Rangers projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

BRUINS (30-20-2) at RANGERS (21-25-6)

7 p.m. ET; NHLN, NESN, MSG, TVAS

Bruins projected lineup

Marat Khusnutdinov -- Elias Lindholm -- David Pastrnak

Casey Mittelstadt -- Pavel Zacha -- Viktor Arvidsson

Alex Steeves -- Fraser Minten -- Morgan Geekie

Tanner Jeannot -- Sean Kuraly -- Mark Kastelic

Jonathan Aspirot -- Charlie McAvoy

Nikita Zadorov -- Andrew Peeke

Hampus Lindholm -- Mason Lohrei

Joonas Korpisalo

Jeremy Swayman

Scratched: Michael Eyssimont, Henri Jokiharju

Injured: None

Rangers projected lineup

J.T. Miller -- Mika Zibanejad -- Gabe Perreault

Artemi Panarin -- Vincent Trocheck -- Alexis Lafreniere

Brennan Othmann -- Noah Laba -- Will Cuylle

Taylor Raddysh -- Sam Carrick -- Anton Blidh

Vladislav Gavrikov -- Braden Schneider

Carson Soucy -- Will Borgen

Matthew Robertson -- Scott Morrow

Jonathan Quick

Spencer Martin

Scratched: Jonny Brodzinski, Matt Rempe, Urho Vaakanainen

Injured: Igor Shesterkin (lower body), Adam Fox (lower body), Adam Edstrom (lower body), Conor Sheary (lower body)

Status report

Zadorov will be a game-time decision, Bruins coach Marco Sturm said. He appeared to play through a lower-body injury in their 4-3 win against the Montreal Canadiens on Saturday and did not practice Sunday. If Zadorov can't play, Jokiharju is Boston’s extra defenseman. … The Rangers did not hold a morning skate.

