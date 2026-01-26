Bruins at Rangers projected lineups

BRUINS (30-20-2) at RANGERS (21-25-6)
7 p.m. ET; NHLN, NESN, MSG, TVAS
Bruins projected lineup
Marat Khusnutdinov -- Elias Lindholm -- David Pastrnak
Casey Mittelstadt -- Pavel Zacha -- Viktor Arvidsson
Alex Steeves -- Fraser Minten -- Morgan Geekie
Tanner Jeannot -- Sean Kuraly -- Mark Kastelic
Jonathan Aspirot -- Charlie McAvoy
Nikita Zadorov -- Andrew Peeke
Hampus Lindholm -- Mason Lohrei
Joonas Korpisalo
Jeremy Swayman
Scratched: Michael Eyssimont, Henri Jokiharju
Injured: None
Rangers projected lineup
J.T. Miller -- Mika Zibanejad -- Gabe Perreault
Artemi Panarin -- Vincent Trocheck -- Alexis Lafreniere
Brennan Othmann -- Noah Laba -- Will Cuylle
Taylor Raddysh -- Sam Carrick -- Anton Blidh
Vladislav Gavrikov -- Braden Schneider
Carson Soucy -- Will Borgen
Matthew Robertson -- Scott Morrow
Jonathan Quick
Spencer Martin
Scratched: Jonny Brodzinski, Matt Rempe, Urho Vaakanainen
Injured: Igor Shesterkin (lower body), Adam Fox (lower body), Adam Edstrom (lower body), Conor Sheary (lower body)
Status report
Zadorov will be a game-time decision, Bruins coach Marco Sturm said. He appeared to play through a lower-body injury in their 4-3 win against the Montreal Canadiens on Saturday and did not practice Sunday. If Zadorov can't play, Jokiharju is Boston’s extra defenseman. … The Rangers did not hold a morning skate.