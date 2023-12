Bruins at Red Wings

BRUINS (21-7-6) at RED WINGS (17-15-4)

5 pm ET; BSDET, NESN, SN, TVAS

Bruins projected lineup

Pavel Zacha -- Morgan Geekie -- David Pastrnak

Brad Marchand -- Charlie Coyle -- Jake DeBrusk

James van Riemsdyk -- Georgii Merkulov -- Trent Frederic

Danton Heinen -- John Beecher -- Jakub Lauko

Mason Lohrei -- Charlie McAvoy

Hampus Lindholm -- Brandon Carlo

Matt Grzelcyk -- Kevin Shattenkirk

Jeremy Swayman

Linus Ullmark

Scratched: Oskar Steen, Parker Wotherspoon

Injured: None

Red Wings projected lineup

Alex DeBrincat -- J.T. Compher -- Patrick Kane

David Perron -- Dylan Larkin -- Lucas Raymond

Robby Fabbri -- Andrew Copp -- Michael Rasmussen

Christian Fischer – Joe Veleno -- Daniel Sprong

Jake Walman -- Moritz Seider

Ben Chiarot -- Jeff Petry

Olli Maatta -- Shayne Gostisbehere

Alex Lyon

James Reimer

Scratched: Justin Holl

Injured: Klim Kostin (upper body), Ville Husso (lower body)

Status Report

McAvoy is expected to play after the defenseman left a 5-2 win against the New Jersey Devils on Saturday with a stinger. … Swayman likely will start after Ullmark made 31 saves against the Devils. ... Fischer and Veleno will return after minor injuries. Detroit assigned forwards Austin Czarnik and Jonatan Berggren to Grand Rapids of the American Hockey League.