Bruins at Hurricanes projected lineups

By NHL.com
BRUINS (43-26-9) at HURRICANES (49-22-6)

7 p.m. ET; FDSNSO, NESN, SNP

Bruins projected lineup

Marat Khusnutdinov -- Fraser Minten -- David Pastrnak

Casey Mittelstadt -- Pavel Zacha -- Viktor Arvidsson

Lukas Reichel -- Elias Lindholm -- Morgan Geekie

Tanner Jeannot -- Sean Kuraly -- Mark Kastelic

Jonathan Aspirot -- Charlie McAvoy

Hampus Lindholm -- Mason Lohrei

Nikita Zadorov -- Andrew Peeke

Jeremy Swayman

Joonas Korpisalo

Scratched: Alex Steeves, Jordan Harris, Michael Eyssimont, Henri Jokiharju

Injured: None

Hurricanes projected lineup

Andrei Svechnikov -- Sebastian Aho -- Seth Jarvis

Taylor Hall -- Logan Stankoven -- Jackson Blake

Nikolaj Ehlers -- Jordan Staal -- Jordan Martinook

William Carrier -- Mark Jankowski -- Nicolas Deslauriers

Jaccob Slavin -- Jalen Chatfield

K’Andre Miller -- Sean Walker

Shayne Gostisbehere -- Alexander Nikishin

Brandon Bussi

Frederik Andersen

Scratched: Jesperi Kotkaniemi, Eric Robinson, Mike Reilly

Injured: Pyotr Kochetkov (lower body)

Status report 

The Bruins held a limited morning skate. … Deslauriers will play his second straight game, drawing in for Robinson, a forward.

