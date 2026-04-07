Bruins at Hurricanes projected lineups

BRUINS (43-26-9) at HURRICANES (49-22-6)
7 p.m. ET; FDSNSO, NESN, SNP
Bruins projected lineup
Marat Khusnutdinov -- Fraser Minten -- David Pastrnak
Casey Mittelstadt -- Pavel Zacha -- Viktor Arvidsson
Lukas Reichel -- Elias Lindholm -- Morgan Geekie
Tanner Jeannot -- Sean Kuraly -- Mark Kastelic
Jonathan Aspirot -- Charlie McAvoy
Hampus Lindholm -- Mason Lohrei
Nikita Zadorov -- Andrew Peeke
Jeremy Swayman
Joonas Korpisalo
Scratched: Alex Steeves, Jordan Harris, Michael Eyssimont, Henri Jokiharju
Injured: None
Hurricanes projected lineup
Andrei Svechnikov -- Sebastian Aho -- Seth Jarvis
Taylor Hall -- Logan Stankoven -- Jackson Blake
Nikolaj Ehlers -- Jordan Staal -- Jordan Martinook
William Carrier -- Mark Jankowski -- Nicolas Deslauriers
Jaccob Slavin -- Jalen Chatfield
K’Andre Miller -- Sean Walker
Shayne Gostisbehere -- Alexander Nikishin
Brandon Bussi
Frederik Andersen
Scratched: Jesperi Kotkaniemi, Eric Robinson, Mike Reilly
Injured: Pyotr Kochetkov (lower body)
Status report
The Bruins held a limited morning skate. … Deslauriers will play his second straight game, drawing in for Robinson, a forward.