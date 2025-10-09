Ducks at Kraken projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned
By NHL.com
@NHLMedia

DUCKS (0-0-0) at KRAKEN (0-0-0)

10 p.m. ET; KHN, Victory+, KING 5, KONG

Ducks projected lineup

Chris Kreider -- Leo Carlsson -- Troy Terry

Cutter Gauthier -- Mason McTavish -- Beckett Sennecke

Frank Vatrano -- Mikael Granlund -- Alex Killorn

Ross Johnston -- Ryan Poehling -- Sam Colangelo

Jackson LaCombe -- Radko Gudas

Olen Zellweger -- Jacob Trouba

Pavel Mintyukov -- Drew Helleson

Lukas Dostal

Petr Mrazek

Scratched: Nikita Nesterenko

Injured: Jansen Harkins (upper body), Ryan Strome (upper body)

Kraken projected lineup

Jared McCann -- Matty Beniers -- Jordan Eberle

Jaden Schwartz -- Shane Wright -- Eeli Tolvanen

Mason Marchment -- Chandler Stephenson -- Ryan Winterton

Tye Kartye -- Frederick Gaudreau -- Jani Nyman

Vince Dunn -- Adam Larsson

Ryan Lindgren -- Brandon Montour

Josh Mahura -- Jamie Oleksiak

Joey Daccord

Philipp Grubauer

Scratched: Berkly Catton, Cale Fleury, Matt Murray

Injured: Ryker Evans (upper body), Kaapo Kakko (hand)

Status report

Strome, a forward, left practice Tuesday and is not expected to play during the Ducks' two-game road trip. … Kreider and Granlund each will make his Anaheim debut. … Sennecke will play in his first NHL game. ... Joel Quenneville will make his debut as Ducks coach. … Montour, a defenseman, is expected to play; he was a full participant during the Kraken morning skate after missing all of training camp because of a procedure to remove a bursa from his ankle. ... Marchment, Gaudreau and Lindgren each will play his first game for Seattle debut. … Lane Lambert will make his debut as Kraken coach.

