Ducks at Kraken projected lineups

DUCKS (0-0-0) at KRAKEN (0-0-0)
10 p.m. ET; KHN, Victory+, KING 5, KONG
Ducks projected lineup
Chris Kreider -- Leo Carlsson -- Troy Terry
Cutter Gauthier -- Mason McTavish -- Beckett Sennecke
Frank Vatrano -- Mikael Granlund -- Alex Killorn
Ross Johnston -- Ryan Poehling -- Sam Colangelo
Jackson LaCombe -- Radko Gudas
Olen Zellweger -- Jacob Trouba
Pavel Mintyukov -- Drew Helleson
Lukas Dostal
Petr Mrazek
Scratched: Nikita Nesterenko
Injured: Jansen Harkins (upper body), Ryan Strome (upper body)
Kraken projected lineup
Jared McCann -- Matty Beniers -- Jordan Eberle
Jaden Schwartz -- Shane Wright -- Eeli Tolvanen
Mason Marchment -- Chandler Stephenson -- Ryan Winterton
Tye Kartye -- Frederick Gaudreau -- Jani Nyman
Vince Dunn -- Adam Larsson
Ryan Lindgren -- Brandon Montour
Josh Mahura -- Jamie Oleksiak
Joey Daccord
Philipp Grubauer
Scratched: Berkly Catton, Cale Fleury, Matt Murray
Injured: Ryker Evans (upper body), Kaapo Kakko (hand)
Status report
Strome, a forward, left practice Tuesday and is not expected to play during the Ducks' two-game road trip. … Kreider and Granlund each will make his Anaheim debut. … Sennecke will play in his first NHL game. ... Joel Quenneville will make his debut as Ducks coach. … Montour, a defenseman, is expected to play; he was a full participant during the Kraken morning skate after missing all of training camp because of a procedure to remove a bursa from his ankle. ... Marchment, Gaudreau and Lindgren each will play his first game for Seattle debut. … Lane Lambert will make his debut as Kraken coach.