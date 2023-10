Ducks at Penguins

DUCKS (4-4-0) at PENGUINS (3-5-0)

7 p.m. ET; SN-PIT, BSSD, BSSC

Ducks projected lineup

Trevor Zegras -- Leo Carlsson -- Troy Terry

Frank Vatrano -- Mason McTavish -- Ryan Strome

Max Jones -- Adam Henrique -- Jakob Silfverberg

Ross Johnston -- Sam Carrick -- Brett Leason

Cam Fowler -- Jackson LaCombe

Pavel Mintyukov -- Ilya Lyubushkin

Urho Vaakanainen -- Radko Gudas

John Gibson

Lukas Dostal

Scratched: Robert Hagg, Tristan Luneau, Bo Groulx

Injured: Jamie Drysdale (lower body), Alex Killorn (finger), Brock McGinn (lower body), Isac Lundestrom (Achilles), Chase De Leo (knee)

Penguins projected lineup

Jake Guentzel -- Sidney Crosby -- Bryan Rust

Reilly Smith -- Evgeni Malkin -- Rickard Rakell

Drew O’Connor -- Lars Eller -- Radim Zohorna

Matt Nieto -- Noel Acciari -- Jeff Carter

Ryan Graves -- Kris Letang

Marcus Pettersson -- Erik Karlsson

Ryan Shea -- Chad Ruhwedel

Tristan Jarry

Magnus Hellberg

Scratched: Pierre-Olivier Joseph, Vinnie Hinostroza

Injured: John Ludvig (concussion), Alex Nedeljkovic (lower body)

Status report

Gibson, a Pittsburgh native, could start for Anaheim. … The Penguins are expected to use the same lineup from a 5-2 loss to the Ottawa Senators on Saturday. … Smith could replace Rust on Pittsburgh’s top power-play unit with Crosby, Malkin, Guentzel and Karlsson.