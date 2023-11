Ducks at Oilers

DUCKS (9-11-0) at OILERS (6-12-1)

9 p.m. ET; SN, BSSC, BSSD

Ducks projected lineup

Alex Killorn -- Adam Henrique -- Troy Terry

Frank Vatrano -- Mason McTavish -- Ryan Strome

Max Jones -- Benoit-Olivier Groulx -- Jakob Silfverberg

Ross Johnston -- Sam Carrick -- Brock McGinn

Cam Fowler -- Jackson Lacombe

Pavel Mintyukov -- Ilya Lyubushkin

Urho Vaakanainen -- Radko Gudas

Lukas Dostal

John Gibson

Scratched: Leo Carlsson, Ross Johnston, Brett Leason, Tristan Luneau

Injured: None

Oilers projected lineup

Ryan Nugent-Hopkins -- Connor McDavid -- Zach Hyman

Evander Kane -- Leon Draisaitl -- Connor Brown

Warren Foegele -- Ryan McLeod -- Derek Ryan

Adam Erne -- James Hamblin -- Mattias Janmark

Darnell Nurse -- Cody Ceci

Mattias Ekholm -- Evan Bouchad

Brett Kulak -- Vincent Desharnais

Stuart Skinner

Calvin Pickard

Scratched: Philip Broberg, Sam Gagner

Injured: None

Status report

Carlsson will likely be scratched as the Ducks continue to manage the rookie forward's workload. ... Dostal will start after Gibson started the past four games. … Oilers coach Kris Knoblauch said the Oilers will use the same lineup as in a 5-0 win against the Washington Capitals on Friday.