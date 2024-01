Ducks at Stars

DUCKS (16-30-1) at STARS (28-13-6)

8:00 p.m. ET; BSSD, BSSW, BSSC

Ducks projected lineup

Adam Henrique -- Leo Carlsson -- Troy Terry

Frank Vatrano -- Ryan Strome -- Brett Leason

Isac Lundestrom -- Mason McTavish -- Jakob Silfverberg

Ross Johnston -- Sam Carrick -- Brock McGinn

Jackson LaCombe -- Cam Fowler

Urho Vaakanainen -- Radko Gudas

Olen Zellweger -- Ilya Lyubushkin

John Gibson

Lukas Dostal

Scratched: Benoit-Olivier Groulx, Robert Hagg, Gustav Lindstrom

Injured: Alex Killorn (knee), Trevor Zegras (broken ankle), Pavel Mintyukov (separated shoulder), Max Jones (upper body)

Stars projected lineup

Jason Robertson -- Roope Hintz -- Wyatt Johnston

Mason Marchment -- Matt Duchene -- Tyler Seguin

Jamie Benn -- Sam Steel -- Joe Pavelski

Ty Dellandrea -- Radek Faksa -- Evgenii Dadonov

Thomas Harley -- Miro Heiskanen

Ryan Suter -- Nils Lundkvist

Esa Lindell -- Jani Hakanpaa

Jake Oettinger

Scott Wedgewood

Scratched: Joel Hanley

Injured: Craig Smith (upper body)

Status report

Heiskanen returns after missing 10 games with a lower-body injury sustained on Jan. 4. … Smith will miss his second game since he was injured on Sunday. … Gibson will make his fifth start in the past six games.