Islanders Prospect Report: Feb. 16, 2026

STATS
CHL
Kashawn Aitcheson (Barrie) OHL | 42GP, 22G, 31A, 53P, 61PIM
Luca Romano (Kitchener) OHL | 46GP, 12G, 19A, 31P, 16PIM
Burke Hood (Vancouver) WHL | 35GP, 15-14-2, 3.91 GAA, .892 SV%, 0 SO
Jacob Kvasnicka (Penticton) WHL | 51GP, 33G, 38A, 71P, 16PIM
Tomas Poletín (Kelowna) WHL | 35GP, 19G, 12A, 31P, 34PIM
Jesse Nurmi (London) OHL | 18 GP, 12G, 13A, 25P, 8PIM
KHL
Daniil Prokhorov | Dynamo Moscow (KHL) | 13GP, 1G, 0A, 1P, 0PIM
Daniil Prokhorov | Dynamo St. Petersburg (VHL) | 25GP, 9G, 9A, 18P, 14PIM
Daniil Prokhorov | MHK Dynamo Moskva (MHL) | 6GP, 2G, 3A, 5P, 0PIM
Dmitry Gamzin | CSKA Moscow (KHL) | 31GP, 17-7-0, 1.63 GAA, .936 SV%, 5 SO
SWEDEN
Victor Eklund | Djurgårdens IF (SHL) | 34GP, 4G, 12A, 16P, 10PIM
Marcus Gidlof | Leksands IF (SHL) | 21GP, 7-14-0, 3.06 GAA, .888 SV%, 3 SO
Dennis Good Bogg | Väsby IK (HockeyEttan) | 7GP, 1G, 1A, 2P, 6PIM
Dennis Good Bogg | Karlskrona HK (HockeyEttan) | 25GP, 0G, 3A, 3P, 39PIM
NCAA
Sam Laurila | North Dakota (NCHC) | 26GP, 0G, 8A, 8P, 23PIM
Quinn Finley | Wisconsin (Big Ten) | 28GP, 12G, 12A, 24P, 20PIM
Zachary Shultz | Wisconsin (Big Ten) | 12GP, 0G, 3A, 3P, 12PIM
Danny Nelson | Notre Dame (Big Ten) | 29GP, 11G, 12A, 23P, 28PIM
Tomas Machu | Providence College (Hockey East) | 28GP, 0G, 4A, 4P, 18PIM
Cole Eiserman | Boston Univ. (Hockey East) | 27GP, 13G, 7A, 20P, 8PIM
Kamil Bednarik | Boston Univ. (Hockey East) | 30GP, 5G, 7A, 12P, 18PIM
Xavier Veilleux | Cornell (ECAC) | 25GP, 5G, 18A, 23P, 6PIM