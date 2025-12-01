Islanders Prospect Report: Dec. 1, 2025

STATS
CHL
Kashawn Aitcheson (Barrie) OHL | 24GP, 18G, 12A, 30P, 39PIM
Luca Romano (Kitchener) OHL | 23GP, 7G, 8A, 15P, 4PIM
Burke Hood (Vancouver) WHL | 18GP, 9-6-1, 3.91 GAA, .879 SV%, 0 SO
Jacob Kvasnicka (Penticton) WHL | 25GP, 12G, 18A, 30P, 10PIM
Tomas Poletin (Kelowna) WHL | 23GP, 14G, 10A, 24P, 19PIM
KHL
Daniil Prokhorov | Dynamo Moscow (KHL) | 13GP, 1G, 0A, 1P, 0PIM
Daniil Prokhorov | Dynamo St. Petersburg (VHL) | 3GP, 0G, 0A, 0P, 4PIM
Daniil Prokhorov | MHK Dynamo Moskva (MHL) | 6GP, 2G, 3A, 5P, 0PIM
Dmitry Gamzin | CSKA Moscow (KHL) | 17GP, 9-6-0, 1.97 GAA, .925 SV%, 2 SO
SWEDEN
Victor Eklund | Djurgårdens IF (SHL) | 23GP, 1G, 10A, 11P, 10PIM
Marcus Gidlof | Leksands IF (SHL) | 8GP, 3-5-0, 2.90 GAA, .888 SV%, 0 SO
Dennis Good Bogg | Väsby IK (HockeyEttan) | 7GP, 1G, 1A, 2P, 6PIM
Dennis Good Bogg | Karlskrona HK (HockeyEttan) | 7GP, 0G, 0A, 0P, 4PIM
NCAA
Sam Laurila | North Dakota (NCHC) | 11GP, 0G, 2A, 2P, 4PIM
Quinn Finley | Wisconsin (Big Ten) | 14GP, 5G, 6A, 11P, 2 PIM
Zachary Shultz | Wisconsin (Big Ten) | 10GP, 0G, 2A, 2P, 12PIM
Danny Nelson | Notre Dame (Big Ten) | 14GP, 6G, 4A, 10P, 16PIM
Tomas Machu | Providence College (Hockey East) | 15GP, 0G, 1A, 1P, 10PIM
Cole Eiserman | Boston Univ. (Hockey East) | 11GP, 7G, 3A, 10P, 2PIM
Kamil Bednarik | Boston Univ. (Hockey East) | 14GP, 3G, 4A, 7P, 8PIM
Xavier Veilleux | Cornell (ECAC) | 9GP, 2G, 2A, 4P, 2PIM