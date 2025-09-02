Today, the Utah Mammoth announced the roster for their 2025 Rookie Camp, which begins with on-ice sessions on Wednesday, Sept. 10 and Thursday, Sept. 11 at the Utah Mammoth practice and training facility in Sandy. The Mammoth will finish camp in Colorado at the 2025 Rookie Showcase, which will be played at South Suburban Sports Complex from Sept. 12-14.
Utah Mammoth Announce 2025 Rookie Camp Roster, Schedule
Utah’s 2025 Rookie Showcase Game Schedule:
South Suburban Sports Complex – Highlands Ranch, CO
- Friday, Sept. 12: Utah Mammoth at Colorado Avalanche – 6:00 P.M. MT
- Saturday, Sept. 13: Utah Mammoth vs. Vegas Golden Knights – 3:00 P.M. MT
Utah’s rookie camp roster features 27 total players, including 15 forwards, nine defensemen and three goaltenders. The roster also includes six former first-round picks in Caleb Desnoyers (4th overall, 2025), Tij Iginla (6th overall, 2024), Cole Beaudoin (24th overall, 2024), Dmitri Simashev (6th overall, 2023), Daniil But (12th overall, 2023), and Maveric Lamoureux (29th overall, 2022).
Number
Name
Position
1
Ondřej Štěbeták
Goaltender
10
Maveric Lamoureux
Defenseman
12
Tij Iginla
Forward
18
Caleb Desnoyers*
Forward
19
Daniil But
Forward
24
Cole Beaudoin
Forward
26
Dmitri Simashev
Defenseman
32
Stepan Shurygin
Goaltender
37
Owen Allard
Forward
40
Ivans Kufterins
Goaltender
43
Julian Lutz
Forward
45
Noel Nordh
Forward
46
Michal Kunc
Forward
47
Max Pšenička
Defenseman
49
Miko Matikka
Forward
51
Veeti Väisänen
Defenseman
54
Terrell Goldsmith*
Defenseman
63
Jack Ricketts
Forward
68
Ludvig Lafton
Defenseman
71
Sam Lipkin
Forward
75
Tomas Lavoie
Defenseman
81
Carson Harmer
Forward
83
Maksim Barbashev
Forward
84
Artem Duda
Defenseman
85
Coster Dunn
Forward
93
Gabe Smith
Forward
96
Grayden Strohack
Defenseman
*injured