Jets at Capitals projected lineups

JETS (36-14-3) at CAPITALS (34-11-6)

7 p.m. ET; MNMT, NHLN, SNW, CITY

Jets projected lineup

Kyle Connor -- Mark Scheifele -- Gabriel Vilardi

Nikolaj Ehlers -- Vladislav Namestnikov -- Cole Perfetti

Nino Niederreiter -- Rasmus Kupari -- Mason Appleton

Alex Iafallo -- David Gustafsson -- Parker Ford

Josh Morrissey -- Dylan DeMelo

Dylan Samberg -- Neal Pionk

Logan Stanley -- Colin Miller

Connor Hellebuyck

Eric Comrie

Scratched: Brad Lambert, Ville Heinola, Haydn Fleury

Injured: Adam Lowry (upper body), Morgan Barron (upper body)

Capitals projected lineup

Alex Ovechkin -- Dylan Strome -- Tom Wilson

Aliaksei Protas -- Pierre-Luc Dubois -- Connor McMichael

Taylor Raddysh -- Lars Eller -- Ethen Frank

Brandon Duhaime -- Nic Dowd -- Andrew Mangiapane

Rasmus Sandin -- John Carlson

Martin Fehervary -- Matt Roy

Jakob Chychrun -- Trevor van Riemsdyk

Logan Thompson

Charlie Lindgren

Scratched: Dylan McIlrath, Alexander Alexeyev, Jakub Vrana

Injured: Sonny Milano (upper body)

Status report

Milano continues to practice in a non-contact jersey; the forward has not played since Nov. 6.