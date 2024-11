Capitals at Lightning projected lineups

CAPITALS (14-6-1) at LIGHTNING (11-7-2)

7:30 p.m. ET; MAX, TNT

Capitals projected lineup

Aliaksei Protas -- Dylan Strome -- Tom Wilson

Connor McMichael -- Pierre-Luc Dubois -- Taylor Raddysh

Hendrix Lapierre -- Lars Eller -- Andrew Mangiapane

Brandon Duhaime -- Nic Dowd -- Ivan Miroshnichenko

Martin Fehervary -- John Carlson

Rasmus Sandin -- Matt Roy

Jakob Chychrun -- Trevor van Riemsdyk

Charlie Lindgren

Logan Thompson

Scratched: Dylan McIlrath, Alexander Alexeyev, Jakub Vrana

Injured: Alex Ovechkin (lower body), Sonny Milano (upper body)

Lightning projected lineup

Jake Guentzel -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli

Gage Goncalves -- Conor Geekie -- Cam Atkinson

Zemgus Girgensons -- Luke Glendening -- Michael Eyssimont

Victor Hedman -- J.J. Moser

Ryan McDonagh -- Erik Cernak

Emil Lilleberg -- Nick Perbix

Darren Raddysh

Andrei Vasilevskiy

Jonas Johansson

Scratched: None

Injured: Nick Paul (lower body), Mitchell Chaffee (undisclosed)

Status report

The Capitals are expected to dress the same 18 skaters they used in a 4-1 win at the Florida Panthers on Monday. ... Chaffee, a forward, will not play Wednesday after leaving in the second period of an 8-2 win against the Colorado Avalanche on Monday. ... The Lightning will dress 11 forwards and seven defensemen.