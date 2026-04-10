Capitals at Penguins projected lineups

CAPITALS (40-30-9) at PENGUINS (41-22-16)
3 p.m. ET; ABC, TVAS
Capitals projected lineup
Alex Ovechkin -- Dylan Strome -- Anthony Beauvillier
Aliaksei Protas -- Ilya Protas -- Tom Wilson
Connor McMichael -- Pierre-Luc Dubois -- Ryan Leonard
Brandon Duhaime -- Justin Sourdif -- Ivan Miroshnichenko
Martin Fehervary -- Rasmus Sandin
Jakub Chychrun -- Trevor van Riemsdyk
Cole Hutson -- Matt Roy
Logan Thompson
Mitchell Gibson
Scratched: Hendrix Lapierre, Ethen Frank, David Kampf, Declan Chisholm, Dylan McIlrath, Timothy Liljegren
Injured: Charlie Lindgren (upper body)
Penguins projected lineup
Egor Chinakhov -- Sidney Crosby -- Bryan Rust
Tommy Novak -- Rickard Rakell -- Evgeni Malkin
Anthony Mantha -- Ben Kindel -- Justin Brazeau
Elmer Soderblom -- Noel Acciari -- Avery Hayes
Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson
Samuel Girard -- Kris Letang
Ryan Shea -- Connor Clifton
Arturs Silovs
Stuart Skinner
Scratched: Ilya Solovyov, Ryan Graves
Injured: Connor Dewar (lower body), Kevin Hayes (upper body), Filip Hallander (blood clot), Blake Lizotte (upper body), Jack St. Ivany (upper body)
Status report
Lindgren remains day to day, Capitals coach Spencer Carbery said; the goalie was to accompany the team to Pittsburgh after being a full practice participant Friday. ... Dewar is day to day; the forward missed a 5-2 win at the New Jersey Devils on Thursday.