Capitals at Penguins projected lineups

By NHL.com
CAPITALS (40-30-9) at PENGUINS (41-22-16)

3 p.m. ET; ABC, TVAS

Capitals projected lineup

Alex Ovechkin -- Dylan Strome -- Anthony Beauvillier

Aliaksei Protas -- Ilya Protas -- Tom Wilson

Connor McMichael -- Pierre-Luc Dubois -- Ryan Leonard

Brandon Duhaime -- Justin Sourdif -- Ivan Miroshnichenko

Martin Fehervary -- Rasmus Sandin

Jakub Chychrun -- Trevor van Riemsdyk

Cole Hutson -- Matt Roy

Logan Thompson

Mitchell Gibson

Scratched: Hendrix Lapierre, Ethen Frank, David Kampf, Declan Chisholm, Dylan McIlrath, Timothy Liljegren

Injured: Charlie Lindgren (upper body)

Penguins projected lineup

Egor Chinakhov -- Sidney Crosby -- Bryan Rust

Tommy Novak -- Rickard Rakell -- Evgeni Malkin

Anthony Mantha -- Ben Kindel -- Justin Brazeau

Elmer Soderblom -- Noel Acciari -- Avery Hayes

Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson

Samuel Girard -- Kris Letang

Ryan Shea -- Connor Clifton

Arturs Silovs

Stuart Skinner

Scratched: Ilya Solovyov, Ryan Graves

Injured: Connor Dewar (lower body), Kevin Hayes (upper body), Filip Hallander (blood clot), Blake Lizotte (upper body), Jack St. Ivany (upper body)

Status report

Lindgren remains day to day, Capitals coach Spencer Carbery said; the goalie was to accompany the team to Pittsburgh after being a full practice participant Friday. ... Dewar is day to day; the forward missed a 5-2 win at the New Jersey Devils on Thursday.

