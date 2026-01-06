Golden Knights at Jets projected lineups

GOLDEN KNIGHTS (17-11-12) at JETS (15-21-4)
8 p.m. ET; TSN3, SCRIPPS
Golden Knights projected lineup
Ivan Barbashev -- Jack Eichel -- Mark Stone
Mitch Marner -- Tomas Hertl -- Pavel Dorofeyev
Brandon Saad -- Brett Howden -- Alexander Holtz
Cole Reinhardt -- Colton Sissons -- Keegan Kolesar
Noah Hanifin -- Ben Hutton
Jeremy Lauzon -- Kaedan Korczak
Jaycob Megna -- Zach Whitecloud
Carter Hart
Akira Schmid
Scratched: Brayden McNabb, Braeden Bowman, Reilly Smith
Injured: Adin Hill (lower body), William Karlsson (lower body), Shea Theodore (upper body)
Jets projected lineup
Kyle Connor -- Mark Scheifele -- Alex Iafallo
Cole Perfetti -- Jonathan Toews -- Gabriel Vilardi
Morgan Barron -- Adam Lowry -- Nino Niederreiter
Tanner Pearson -- Vladislav Namestnikov -- Gustav Nyquist
Josh Morrissey -- Dylan DeMelo
Dylan Samberg -- Neal Pionk
Haydn Fleury -- Luke Schenn
Connor Hellebuyck
Eric Comrie
Scratched: Colin Miller, Cole Koepke
Injured: None
Suspended: Logan Stanley
Status report
The Golden Knights are expected to dress the same 18 skaters from a 3-2 overtime loss at the Chicago Blackhawks on Sunday. … The Jets held an optional morning skate. Stanley, a defenseman, was suspended one game for roughing Ottawa Senators forward Brady Tkackuk on Saturday. Fleury, a defenseman, will replace him.