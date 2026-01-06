Golden Knights at Jets projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

GOLDEN KNIGHTS (17-11-12) at JETS (15-21-4)

8 p.m. ET; TSN3, SCRIPPS

Golden Knights projected lineup

Ivan Barbashev -- Jack Eichel -- Mark Stone

Mitch Marner -- Tomas Hertl -- Pavel Dorofeyev

Brandon Saad -- Brett Howden -- Alexander Holtz

Cole Reinhardt -- Colton Sissons -- Keegan Kolesar

Noah Hanifin -- Ben Hutton

Jeremy Lauzon -- Kaedan Korczak

Jaycob Megna -- Zach Whitecloud

Carter Hart

Akira Schmid

Scratched: Brayden McNabb, Braeden Bowman, Reilly Smith

Injured: Adin Hill (lower body), William Karlsson (lower body), Shea Theodore (upper body)

Jets projected lineup

Kyle Connor -- Mark Scheifele -- Alex Iafallo

Cole Perfetti -- Jonathan Toews -- Gabriel Vilardi

Morgan Barron -- Adam Lowry -- Nino Niederreiter

Tanner Pearson -- Vladislav Namestnikov -- Gustav Nyquist

Josh Morrissey -- Dylan DeMelo

Dylan Samberg -- Neal Pionk

Haydn Fleury -- Luke Schenn

Connor Hellebuyck

Eric Comrie

Scratched: Colin Miller, Cole Koepke

Injured: None

Suspended: Logan Stanley

Status report

The Golden Knights are expected to dress the same 18 skaters from a 3-2 overtime loss at the Chicago Blackhawks on Sunday. … The Jets held an optional morning skate. Stanley, a defenseman, was suspended one game for roughing Ottawa Senators forward Brady Tkackuk on Saturday. Fleury, a defenseman, will replace him.

Latest News

Projected lineups, starting goalies for today

Ovi Jr. gets tooth pulled by Dad, leading to iconic selfie

Landeskog out ‘some weeks’ for Avalanche with upper-body injury, status for Olympics unclear

Johnson retires from NHL after 19 seasons, will join Canucks as pro scout

Fantasy hockey top 100 forward rankings

Fantasy hockey top 200 player rankings

NHL's 'My World' YouTube docuseries features Ducks' Carlsson

NHL On Tap: Matthews looks to continue rolling when Maple Leafs host Panthers

NHL Status Report: Sorokin to start in goal for Islanders against Devils

'NHL My World' debut episodes available on YouTube

Team Czechia roster for 2026 Winter Olympics at a glance

Team USA Olympic projected lines by NHL.com have Tkachuks, Eichel leading way

NHL Fantasy picks, props, futures with EDGE stats

NHL players on rosters for 2026 Winter Olympics

NHL EDGE stats behind Raddysh’s breakout season for Lightning

Latvia roster for 2026 Winter Olympics includes Merzlikins, Silovs

Czechia roster for 2026 Winter Olympics includes Pastrnak, Hertl

2026 World Junior Championship: 10 things learned