Golden Knights at Wild projected lineups

GOLDEN KNIGHTS (19-8-3) at WILD (20-6-4)

6 p.m. ET; FDSNNO, FDSNWI, SCRIPPS, NHLN

Golden Knights projected lineup

Ivan Barbashev -- Jack Eichel -- Mark Stone

Brett Howden -- William Karlsson -- Pavel Dorofeyev

Alexander Holtz -- Tomas Hertl -- Victor Olofsson

Tanner Pearson -- Nicolas Roy -- Keegan Kolesar

Brayden McNabb -- Shea Theodore

Noah Hanifin -- Alex Pietrangelo

Nicolas Hague -- Zach Whitecloud

Ilya Samsonov

Adin Hill

Scratched: Kaedan Korczak, Cole Schwindt

Injured: None

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Marco Rossi -- Mats Zuccarello

Marcus Johansson -- Ryan Hartman -- Matt Boldy

Marcus Foligno -- Frederick Gaudreau -- Ben Jones

Devin Shore -- Marat Khusnutdinov -- Reese Johnson

Jonas Brodin -- Brock Faber

Declan Chisholm -- Jared Spurgeon

Jon Merrill -- Zach Bogosian

Filip Gustavsson

Jesper Wallstedt

Scratched: Cameron Crotty, Marc-Andre Fleury, Travis Dermott

Injured: Joel Eriksson Ek (lower body), Jake Middleton (upper body), Jakub Lauko (upper body), Yakov Trenin (upper body)

Status report

Neither team held a morning skate after each played Saturday. Vegas lost 6-3 at the Edmonton Oilers; Minnesota won 4-1 against the Philadelphia Flyers. …The Wild recalled Wallstedt and placed Lauko, a forward, on injured reserve Saturday. … Trenin, a forward, is day to day and possible to return after not playing Saturday.