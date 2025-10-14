Golden Knights at Flames projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned
By NHL.com
@NHLMedia

GOLDEN KNIGHTS (1-0-2) at FLAMES (1-2-0)

9 p.m. ET; SN1, SCRIPPS

Golden Knights projected lineup

Ivan Barbashev -- Jack Eichel -- Mark Stone

Reilly Smith -- William Karlsson -- Brandon Saad

Pavel Dorofeyev -- Tomas Hertl -- Mitch Marner

Cole Reinhardt -- Colton Sissons -- Keegan Kolesar

Brayden McNabb -- Shea Theodore

Ben Hutton -- Zach Whitecloud

Jeremy Lauzon -- Kaedan Korczak

Adin Hill

Akira Schmid

Scratched: Alexander Holtz, Brett Howden

Injured: Noah Hanifin (undisclosed)

Flames projected lineup

Matvei Gridin -- Nazem Kadri -- Matt Coronato

Joel Farabee -- Morgan Frost -- Yegor Sharangovich

Samuel Honzek -- Mikael Backlund -- Blake Coleman

Ryan Lomberg -- Connor Zary -- Adam Klapka

Kevin Bahl -- Rasmus Andersson

MacKenzie Weegar -- Daniil Miromanov

Joel Hanley -- Zane Parekh

Dustin Wolf

Devin Cooley

Scratched: Justin Kirkland, Brayden Pachal, Jake Bean

Injured: Jonathan Huberdeau (undisclosed), Martin Pospisil (undisclosed)

Status report

Reinhardt will make his season debut for Vegas in his hometown. … Miromanov will make his season debut. … Huberdeau participated in an optional morning skate. The forward had resumed skating Monday.

