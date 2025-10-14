Golden Knights at Flames projected lineups

GOLDEN KNIGHTS (1-0-2) at FLAMES (1-2-0)
9 p.m. ET; SN1, SCRIPPS
Golden Knights projected lineup
Ivan Barbashev -- Jack Eichel -- Mark Stone
Reilly Smith -- William Karlsson -- Brandon Saad
Pavel Dorofeyev -- Tomas Hertl -- Mitch Marner
Cole Reinhardt -- Colton Sissons -- Keegan Kolesar
Brayden McNabb -- Shea Theodore
Ben Hutton -- Zach Whitecloud
Jeremy Lauzon -- Kaedan Korczak
Adin Hill
Akira Schmid
Scratched: Alexander Holtz, Brett Howden
Injured: Noah Hanifin (undisclosed)
Flames projected lineup
Matvei Gridin -- Nazem Kadri -- Matt Coronato
Joel Farabee -- Morgan Frost -- Yegor Sharangovich
Samuel Honzek -- Mikael Backlund -- Blake Coleman
Ryan Lomberg -- Connor Zary -- Adam Klapka
Kevin Bahl -- Rasmus Andersson
MacKenzie Weegar -- Daniil Miromanov
Joel Hanley -- Zane Parekh
Dustin Wolf
Devin Cooley
Scratched: Justin Kirkland, Brayden Pachal, Jake Bean
Injured: Jonathan Huberdeau (undisclosed), Martin Pospisil (undisclosed)
Status report
Reinhardt will make his season debut for Vegas in his hometown. … Miromanov will make his season debut. … Huberdeau participated in an optional morning skate. The forward had resumed skating Monday.