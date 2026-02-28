Canucks at Kraken projected lineups

By NHL.com
@NHLMedia

CANUCKS (18-33-7) at KRAKEN (27-22-9)

10 p.m. ET; KHN/Prime, KONG, CITY, SN, TVAS, CBC

Canucks projected lineup

Evander Kane -- Elias Pettersson -- Jake DeBrusk

Drew O’Connor -- Marco Rossi -- Brock Boeser

Liam Ohgren -- Teddy Blueger -- Conor Garland

Nils Hoglander -- David Kampf -- Linus Karlsson

Elias Pettersson -- Filip Hronek

Marcus Pettersson -- Tom Willander

Zeev Buium -- P.O Joseph

Kevin Lankinen

Nikita Tolopilo

Scratched: Max Sasson, Aatu Raty, Tyler Myers

Injured: Filip Chytil (facial fracture), Thatcher Demko (hip surgery), Derek Forbort (undisclosed)

Kraken projected lineup

Jared McCann -- Matty Beniers -- Jordan Eberle

Jaden Schwartz -- Chandler Stephenson -- Eeli Tolvanen

Berkly Catton -- Shane Wright -- Kappo Kaako

Ben Meyers -- Frederick Gaudreau --Jacob Melanson

Vince Dunn -- Adam Larsson

Jamie Oleksiak -- Brandon Montour

Ryker Evans -- Cale Fleury

Joey Daccord

Philipp Grubauer

Scratched: Josh Mahura, Ryan Winterton

Injured: Matt Murray (lower body), Ryan Lindgren (upper body)

Status report

Myers, a defenseman, took part in the Canucks morning skate but is expected to sit out for a second straight game for roster management purposes. ... Lindgren, a defenseman, will miss a second straight game; he left during the first period of a 4-1 loss at the Dallas Stars on Wednesday following a collision with Stars forward Colin Blackwell.

