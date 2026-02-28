Canucks at Kraken projected lineups

CANUCKS (18-33-7) at KRAKEN (27-22-9)
10 p.m. ET; KHN/Prime, KONG, CITY, SN, TVAS, CBC
Canucks projected lineup
Evander Kane -- Elias Pettersson -- Jake DeBrusk
Drew O’Connor -- Marco Rossi -- Brock Boeser
Liam Ohgren -- Teddy Blueger -- Conor Garland
Nils Hoglander -- David Kampf -- Linus Karlsson
Elias Pettersson -- Filip Hronek
Marcus Pettersson -- Tom Willander
Zeev Buium -- P.O Joseph
Kevin Lankinen
Nikita Tolopilo
Scratched: Max Sasson, Aatu Raty, Tyler Myers
Injured: Filip Chytil (facial fracture), Thatcher Demko (hip surgery), Derek Forbort (undisclosed)
Kraken projected lineup
Jared McCann -- Matty Beniers -- Jordan Eberle
Jaden Schwartz -- Chandler Stephenson -- Eeli Tolvanen
Berkly Catton -- Shane Wright -- Kappo Kaako
Ben Meyers -- Frederick Gaudreau --Jacob Melanson
Vince Dunn -- Adam Larsson
Jamie Oleksiak -- Brandon Montour
Ryker Evans -- Cale Fleury
Joey Daccord
Philipp Grubauer
Scratched: Josh Mahura, Ryan Winterton
Injured: Matt Murray (lower body), Ryan Lindgren (upper body)
Status report
Myers, a defenseman, took part in the Canucks morning skate but is expected to sit out for a second straight game for roster management purposes. ... Lindgren, a defenseman, will miss a second straight game; he left during the first period of a 4-1 loss at the Dallas Stars on Wednesday following a collision with Stars forward Colin Blackwell.