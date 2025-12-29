Canucks at Kraken projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned 12/3/25
By NHL.com
@NHLMedia

CANUCKS (15-19-3) at KRAKEN (16-14-6)

10 p.m. ET; KHN/Prime, KONG, SNP

Canucks projected lineup

Evander Kane -- Elias Pettersson -- Brock Boeser

Liam Ohgren -- Marco Rossi -- Conor Garland

Drew O'Connor -- Aatu Raty -- Kiefer Sherwood

Nils Hoglander -- Max Sasson -- Linus Karlsson

Marcus Pettersson -- Filip Hronek

Zeev Buium -- Tyler Myers

Elias Nils Pettersson -- Tom Willander

Kevin Lankinen

Thatcher Demko

Scratched: P.O. Joseph, Jake DeBrusk, David Kampf

Injured: Filip Chytil (concussion protocol), Teddy Blueger (lower body), Derek Forbort (undisclosed)

Kraken projected lineup

Kaapo Kakko -- Matty Beniers -- Jordan Eberle

Eeli Tolvanen -- Chandler Stephenson -- Frederick Gaudreau

Berkly Catton -- Shane Wright -- Jared McCann

Ryan Winterton -- Ben Meyers -- Jacob Melanson

Vince Dunn -- Adam Larsson

Ryan Lindgren -- Cale Fleury

Ryker Evans -- Jamie Oleksiak

Joey Daccord

Philipp Grubauer

Scratched: Josh Mahura, Jani Nyman

Injured: Matt Murray (lower body), Jaden Schwartz (lower body), Brandon Montour (upper body)

Status report

DeBrusk, a forward, will be a healthy scratch for the first time since signing a seven-year, $38.5 million contract with the Canucks on July 1, 2024. … The Kraken held an optional morning skate after a 4-1 win against the Philadelphia Flyers on Sunday.

