Canucks at Kraken projected lineups

CANUCKS (15-19-3) at KRAKEN (16-14-6)
10 p.m. ET; KHN/Prime, KONG, SNP
Canucks projected lineup
Evander Kane -- Elias Pettersson -- Brock Boeser
Liam Ohgren -- Marco Rossi -- Conor Garland
Drew O'Connor -- Aatu Raty -- Kiefer Sherwood
Nils Hoglander -- Max Sasson -- Linus Karlsson
Marcus Pettersson -- Filip Hronek
Zeev Buium -- Tyler Myers
Elias Nils Pettersson -- Tom Willander
Kevin Lankinen
Thatcher Demko
Scratched: P.O. Joseph, Jake DeBrusk, David Kampf
Injured: Filip Chytil (concussion protocol), Teddy Blueger (lower body), Derek Forbort (undisclosed)
Kraken projected lineup
Kaapo Kakko -- Matty Beniers -- Jordan Eberle
Eeli Tolvanen -- Chandler Stephenson -- Frederick Gaudreau
Berkly Catton -- Shane Wright -- Jared McCann
Ryan Winterton -- Ben Meyers -- Jacob Melanson
Vince Dunn -- Adam Larsson
Ryan Lindgren -- Cale Fleury
Ryker Evans -- Jamie Oleksiak
Joey Daccord
Philipp Grubauer
Scratched: Josh Mahura, Jani Nyman
Injured: Matt Murray (lower body), Jaden Schwartz (lower body), Brandon Montour (upper body)
Status report
DeBrusk, a forward, will be a healthy scratch for the first time since signing a seven-year, $38.5 million contract with the Canucks on July 1, 2024. … The Kraken held an optional morning skate after a 4-1 win against the Philadelphia Flyers on Sunday.