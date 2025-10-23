Canucks at Predators projected lineups 

By NHL.com
@NHLMedia

CANUCKS (4-3-0) at PREDATORS (2-3-2)

8 p.m. ET; FDSNSO, SNP

Canucks projected lineup

Evander Kane -- Elias Pettersson -- Conor Garland

Jake DeBrusk -- Max Sasson -- Brock Boeser

Arshdeep Bains -- Aatu Raty -- Kiefer Sherwood

Drew O’Connor -- Nils Aman -- Linus Karlsson

Quinn Hughes -- Filip Hronek

Marcus Pettersson -- P.O. Joseph

Elias Pettersson -- Tyler Myers

Thatcher Demko

Kevin Lankinen

Scratched: Tom Willander, Joseph LaBate

Injured: Filip Chytil (undisclosed), Jonathan Lekkerimaki (undisclosed), Derek Forbort (undisclosed), Nils Hoglander (lower body), Teddy Blueger (undisclosed)

Predators projected lineup

Filip Forsberg -- Ryan O’Reilly -- Luke Evangelista

Michael Bunting -- Erik Haula -- Steven Stamkos

Tyson Jost -- Fedor Svechkov -- Matthew Wood

Cole Smith -- Michael McCarron -- Ozzy Wiesblatt

Adam Wilsby -- Roman Josi

Brady Skjei -- Nick Perbix

Spencer Stastney -- Justin Barron

Juuse Saros

Justus Annunen

Scratched: Nick Blankenburg

Injured: Jonathan Marchessault (lower body), Nicolas Hague (upper body)

Status report

Boeser will return after missing the past two games because of personal reasons and will skate on a line with DeBrusk and Sasson. … Wood was recalled from Milwaukee of the American Hockey League on Thursday. ... Marchessault, a center, will miss his third consecutive game.

