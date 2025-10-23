Canucks at Predators projected lineups 

CANUCKS (4-3-0) at PREDATORS (2-3-2)
8 p.m. ET; FDSNSO, SNP
Canucks projected lineup
Evander Kane -- Elias Pettersson -- Conor Garland
Jake DeBrusk -- Max Sasson -- Brock Boeser
Arshdeep Bains -- Aatu Raty -- Kiefer Sherwood
Drew O’Connor -- Nils Aman -- Linus Karlsson
Quinn Hughes -- Filip Hronek
Marcus Pettersson -- P.O. Joseph
Elias Pettersson -- Tyler Myers
Thatcher Demko
Kevin Lankinen
Scratched: Tom Willander, Joseph LaBate
Injured: Filip Chytil (undisclosed), Jonathan Lekkerimaki (undisclosed), Derek Forbort (undisclosed), Nils Hoglander (lower body), Teddy Blueger (undisclosed)
Predators projected lineup
Filip Forsberg -- Ryan O’Reilly -- Luke Evangelista
Michael Bunting -- Erik Haula -- Steven Stamkos
Tyson Jost -- Fedor Svechkov -- Matthew Wood
Cole Smith -- Michael McCarron -- Ozzy Wiesblatt
Adam Wilsby -- Roman Josi
Brady Skjei -- Nick Perbix
Spencer Stastney -- Justin Barron
Juuse Saros
Justus Annunen
Scratched: Nick Blankenburg
Injured: Jonathan Marchessault (lower body), Nicolas Hague (upper body)
Status report
Boeser will return after missing the past two games because of personal reasons and will skate on a line with DeBrusk and Sasson. … Wood was recalled from Milwaukee of the American Hockey League on Thursday. ... Marchessault, a center, will miss his third consecutive game.